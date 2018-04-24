(Görüntülü Haber) Bodrum'da balık yerken yakalanan katil zanlısı: Buraya kadarmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, kent merkezindeki lüks restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi olarak aranan Kemal Daş (56), Bodrum\'da bir restoranda balık yerken yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Daş, polislere, \"Demek buraya kadarmış\" dedi. Olay, 11 Eylül 2017\'de Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi\'ndeki lüks restoranda meydana geldi. Erkan Çoral\'ın (38) 5 ay önce Kemal Daş\'tan kiraladığı restoranın kirası yüzünden aralarında tartışma çıktı. Daş, kiracısından restoranı terk etmesini istedi. Daş ve Çoral arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kentin merkezindeki çatışmada restoran çalışanları Murat Sultan ile Orhan Koğan yaşamını yitirdi, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ve Ömer Deveci, yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Firari Kemal Daş ise aranmaya başlandı. Ayrıca polisler, Daş\'ın Adana\'daki iş yerine baskın yaptı. Polisler yaptıkları aramada ofis bölümündeki gizli çekmecede, el yapımı 7 patlayıcı ele geçirildi. LÜKS OTELDE KALIYORDU Cinayetin ardından kayıplara karışan Kemal Daş\'ın yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de devreye girdi. Ekipler tüm yurtta aranan Daş\'ın Muğla\'nın Bodrum ilçesinde lüks bir otelde kaldığını tespit etti. Bodrum\'a giden ekipler, Kemal Daş\'ı balık restoranında yemek yerken yakaladı. Karşısında polisleri gören Daş, \"Demek buraya kadarmış\" dedi. Adana\'ya getirilen ve ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemeye sevk edilirken gazetecilere, \"Su akar yolunu bulur\" diyen Kemal Daş, tutuklandı.