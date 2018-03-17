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(Görüntülü Haber) Bodrum'da 6 köpek zehirli kıyma ile telef oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yollara ve bahçelere atılan zehirli kıymayı yiyen 4'ü sahipli, 6 köpek telef oldu, 3'ü ise hayvanseverliğin müdahalesiyle kurtarıldı

17 Mart 2018 19:10

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yollara ve bahçelere atılan zehirli kıymayı yiyen 4\'ü sahipli, 6 köpek telef oldu, 3\'ü ise hayvanseverliğin müdahalesiyle kurtarıldı. ​Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki \'Amiral 3\' ve \'Greeen Light\' siteleri yanındaki sokaklara ve bahçelere zehirli kıyma atıldı. Kıymadan yiyen Jack Russell terrier cinsi \'Snickers\' ve \'Paçi\' isimli 2 köpek zehirlendi. Kliniğe getirilen köpekler, veteriner Hekim Yasin İnce\'nin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ardından rottweiler cinsi köpek veterinere getirildi. Ancak bu hayvan da telef oldu. Daha sonra \'Şimşek\' isimli labrador retriever cinsi köpek de aynı şekilde zehirlendi. Hızlı bir şekilde müdahale edilen Şimşek, hayata tutunmayı başardı. Ayrıca yine sahipli olan bir av köpeği ile 2 sokak köpeği de site içinde ve çevresinde ölü bulundu. Hayata tutunmayı başaran Şimşek\'in yanı sıra ayrıca 2 köpeğin daha zehirlendiği ancak müdahalelerle kurtarıldığı kaydedildi. Tepkili olan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, \"Ne yazık ki hayvanlara yönelik bu katliamları önleyemiyoruz. Yine zehirli gıdalarla köpekleri katlettiler. Aldığımız numunelerle, polise müracaat ederek kimin yaptığının belirlenip yakalanması için şikayette bulunduk. Sahipli köpekler de öldü. Bunları yapanlar insan olamaz. Ama ne yazık ki bunları yapanların aynı çevrede yaşadığını biliyoruz\" dedi.

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