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(Görüntülü Haber) Bodrum'da 4 hektar makilik alan yandı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü

24 Ekim 2017 01:09

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi\'nde bulunan Termera Yaylası\'ndaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen dumanları gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği 3 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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