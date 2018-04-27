(Görüntülü Haber) Bodrum'a Yılmaz Güney Akademisi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, sinema sanatçısı ve yönetmen Yılmaz Güney\'in adını yaşatmak ve Türk sinemasına yeni yıldızlar yetiştirmek için Yılmaz Güney Akademisi kurulması kararlaştırıldı. Yılmaz Güney\'in yıllarca asistanlığını yapan yönetmen Muhammet Arslan\'ın öncülüğünde kurulacak akademinin arsası temin edildi. Sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney\'in adını, oyunculuğunu ve sanatsal kişiliğini yaşatmak için Bodrum\'a bağlı Konacık Mahallesi\'nde kurulması planlanan Yılmaz Güney Akademisi için start verildi. Fransa\'da 1984 yılında yaşamını yitiren Güney\'in yanında 1970\'li yıllardan itibaren hem asistanlık hem de yönetmen yardımcılığı yapan, evli ve iki çocuk babası yönetmen Muhammet Arslan\'ın öncülüğünde oluşturulacak Yılmaz Güney Akademisi için çalışmalara başlandı. Akademinin kurucu üyeleri arasında yer alan ve aynı zamanda arsa sahibi olan Bodrumlu turizmci Nihal İmbat, emlak danışmanı Zülfikar Sezer ve Arslan\'ın film yapımcısı eşi Esra Arslan, bugün Konacık Mahallesi Kırlar Mevkisi\'ndeki akademi için kiralanan 1400 metrelik arsada incelemelerde bulundu. Yılmaz Güney\'e vefa borcunu ödemek istediğini belirten Arslan, 12-15 derslik akademide Yılmaz Güney\'in Türk sinemasına verdiği önem, değer, oyuncu ve yönetmen kişiliğinin anlatılacağını belirterek, \"Burada Türk sineması ve tiyatrosunun, Yeşilçam\'ın ünlü ustaları, genç yeteneklere ders verecek, geleceğin Yılmaz Güney\'lerini yetiştireceğiz. 15 yaşından itibaren Güney\'in yanındaydım. Onun Türk sinemasına kazandırdıklarının ne yazık ki devamı gelmedi, getirilemedi. İşte biz onun bıraktığı yerden devam etmek istiyoruz. Güney\'in enternasyonal kişiliğini, sinemaya kazandırdığı evrenselliği yaşatacağız. Bu konuyla ilgili hiçbir ticari beklentimiz yok. Konuyla ilgili Yılmaz Güney\'in eşi Fatoş hanımla da görüştük. O da bize destek vereceğini ve çok olumlu yaklaştığını söyledi. Akademinin inşaatına en kısa zamanda başlayıp, yaklaşık 2 milyon TL\'ye mal olacak projeyi 1 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz\" dedi. ULUSLARARASI KİMLİĞE BÜRÜNECEK Arsasını akademi için kiralayan ve kurucular arasında yer alan turizmci Nihal İmbat ise, \"3 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip ilçemizde kültür ve sanat etkinlikleri her zaman turizm ile birlikte gelişmiştir, var olmuştur. Böyle bir projenin bana yansımasından hemen sonra Türk sinemasının ünlü ismi Yılmaz Güney\'in adını yaşatmak için ben de bu oluşumun içinde severek yer aldım. Burada Türk sineması için yetişecek yeni nesillerin gençlerin önünü açacağız. Sinemada sadece ülkemize değil, dünyaya mal olmuş değerli bir kişiliğin adını da yaşatırken sadece sinema değil yöremizin zeytin, incir, mandalina gibi ürünlerinin yaşaması için de çeşitli belgesellerle, akedemide geniş bir yelpazede eğitimler ve atölye çalışmaları yapılacak. Akademiyi, kısa zamanda uluslararası bir kimliğe büründüreceğiz\" diye konuştu. Akademinin finans ve sponsor yetkilisi Zülfikar Sezer ise \"Bu dev projeye Yılmaz Güney\'in adına yaraşır biçimde ilçemizde sahip çıkılacağına inanıyorum. Şu anda yaptığımız görüşmelerde projeyi duyan birçok kişi heyecanlandı ve destek sözü vermeye başladı. Projenin somutlaşmasının hemen ardından AB ve uluslararası fonlardan, bakanlığımızdan da destek isteyeceğiz. Bu proje, Türk sineması açısından bir ilk olması nedeniyle de büyük önem taşıyor\" dedi.