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Spor

(Görüntülü Haber) Bodrum Ultra Maratonu 2. kez start alacak

Nilüfer DEMİR , Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 4 branşta yaklaşık 871 sporcunun katılımıyla 2'nci BodRUN Ultra Maratonu düzenlenecek

21 Kasım 2017 19:39

Nilüfer DEMİR , Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 4 branşta yaklaşık 871 sporcunun katılımıyla 2\'nci BodRUN Ultra Maratonu düzenlenecek. Ayrıca çocuklar için ayrı bir etap yer alacak. Unlimited Academy tarafından Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ve Bahçeşehir Koleji Bodrum\'un destekleriyle 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek BodRUN Ultra Maratonu öncesinde Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Unlimited Academy Koordinatörü Ali Cem Aktaş ve Bahçeşehir Koleji Bodrum Kurucusu Selçuk Haşar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Dirlektörü Veysel Güler ve basın mensupları katıldı. 4 branşta yaklaşık 871 sporcunun katılacağı yarışta 10, 23, 50 ve 100 kilometre yarışları yapılacak. Unlimited Academy Koordinatörü Ali Cem Aktaş, çocukların da spora yönlendirilmesi için bir yarış düzenleneceğini ifade etti. Aktaş, bu yıl katılımın daha da arttığını belirterek, şunları söyledi: \"Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlememize rağmen 10 ülkeden 600 katılımcımız vardı. Bu yıl 12 ülkeden yaklaşık 871 katılımcımız var. Türkiye\'deki koşu turizmi her geçen gün daha da büyüyor. Turizmin ölü sezonunun değerlendirilmesi açısından çok yoğun bir şekilde etkinlikler yapılmaya başlandı. Yaklaşık 38 bölgede etkinlik var. Türkiye\'deki en büyük üçüncü etkinliği Bodrum\'da gerçekleştiriyoruz. Bodrum\'un güzelliğinin yanı sıra katılımcılar arasında kadın oranımız çok yüksek. En zor parkurumuz 100 kilometre. 100 kilometre koşan kişiler 3 bin 400 metre tırmanacak. Bu kategoride 35 koşucumuz var, bunların 7\'si yabancı. 50 kilometrede 120 sporcu, 23 kilometrede 256 koşucu, 10 kilometrede 460 sporcu katılacak. Bununla birlikte çocuk koşusuna da önem veriyoruz. Çocukların aileleriyle birlikte spora entegre olmaları bireysel gelişimleri ve sağlıkları açısından fayda sağlar.\" SPOR TURİZMİNE KATKI Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon spor turizminde Bodrum\'un artık ismini duyurduğunu söyleyerek, \"Bu aynı zamanda spor turizminin Bodrum ekonomisine ne kadar büyük katkı sağladığının da bir göstergesi. Bodrum\'a değil bütün Muğlamıza katkı sağlıyor. Yurt dışından gelen yarışmacılarımızın hepsinin bizim turizm elçimiz olduklarını unutmayalım. Bodrum spor turizmine katkı veren, emek sarf eden ve her zaman bize desteklerini esirgemeyen değerli sponsorlara teşekkür ediyorum. Türkiye\'de gerçek turizm yapan bir tek yer var o da Bodrum. Her zaman söylüyorum otelcilikle turizmi karıştırmayalım. Diğer yerlerde otelcilik yapılıyor, Bodrum\'da turizm yapılıyor. Turizm, gelen bir turistin şehirle beraber yaşaması demektir. Şehir ekonomisine katkı sağlaması demektir\" dedi.

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