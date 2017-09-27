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(Görüntülü Haber)  Bodrum plajları hala dolu

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle plajlardaki doluluk sürüyor

27 Eylül 2017 13:22

 

 

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle plajlardaki doluluk sürüyor. Çoğu yabancı turist, plajlarda güneşlenip, denizin keyfini çıkardı.

Bodrum\'da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derecede olması, Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen, plajlardaki kalabalığın azalmamasını sağladı. Kazakistan, Özbekistan ve İskandinav ülkelerinden gelen turistler, plajları doldurdu. Güneşlenen kadın turistler, denize girdi.

Gümbet Plajı\'nda ise personelin hortumla sıktığı soğuk suların altına girerek dans eden turistler, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Norveç\'ten iki haftalık tatil için Bodrum\'a gelen tarih ve kültür rehberi 28 yaşındaki Ange Kristensen, şöyle dedi:

\"Daha önce de arkadaşlarımla Bodrum\'a tatile gelmiştim ama ilk kez eylül ayının ortalarında geldim. Bu ay gerçekten çok güzelmiş. Ülkemde hava sıcaklığı 3-7 derece arasında. Burada çok iyi dinlendik ve eğlendik.\"

 

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