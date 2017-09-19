(Görüntülü Haber) Bodrum Limanı'ndaki feribotta akaryakıt sızıntısı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, limandaki gümrük alanında demirli feribotta, akaryakıt sızıntısı meydana geldi. Yapılan çalışmayla sızıntı giderildi, suda ise kirliliğin yayılmaması için balon ve yüzen bariyerlerle güvenli alan oluşturuldu.



Yaklaşık 1300 teknenin bağlı bulunduğu Bodrum Limanı\'nda yer alan gümrük alanındaki 60 metre uzunluğundaki \'Demtur Avrasya\' feribotunda, bugün saat 11.30\'da akaryakıt sızıntısı oldu. Bodrum-İstanköy arasında yolcu taşımacılığı yapan feribottaki sızıntı, suda kirlilik yarattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Liman İşletmesi Müdürlüğü yetkilileri ve işçileri, sızıntıya hızla müdahale etti. Balonlar ve yüzen bariyerlerle bölgede güvenli alan oluşturuldu. Sızıntının ise pompalama sistemindeki bir arıza nedeniyle meydana geldiğinin sanıldığı belirtildi. Yapılan çalışmayla sızıntının giderildiği belirtildi.



Limandaki farklı bir teknede görevli olan evli ve iki çocuk babası 35 yıllık kaptan Süleyman Bulut, \"Sızıntının başlamasından itibaren korku ve heyecan yaşandı. Çünkü limandaki teknelerin büyük bölümü ahşap ve yelkenli tekne. Ufacık bir kıvılcımda önlenemez bir felaket meydana gelebilirdi. Allah\'tan yetkililer çok hızlı hareket edip, hızla tedbir aldı\" dedi.



Olayın karadaki tankerden, feribota akaryakıt yüklemesi yapılacağı sırada meydana geldiği, sızıntının feribottan kaynaklandığı belirtildi.



Öte yandan feribota akaryakıt yüklemek için limanda bulunan tankerin bir görevlisi, gazetecilere tepki gösterdi, fotoğraf makinesi ve kameralarını almaya teşebbüs etti. Bodrum Liman İşletmesi\'nin görevlilerinin müdahalesiyle, tepkisinin nedeni anlaşılamayan tanker görevlisi olay yerinden ayrıldı.



