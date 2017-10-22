(Görüntülü Haber) Bodrum Cup'ta Nazlım 2 zaferi

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)





Türkiye Yelken Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi\'nin katkılarıyla Era Yelken Kulübü tarafından 18-21 Ekim\'de düzenlenen The Bodrum Cup uluslararası deniz festivali ve yelken yarışlarında genel klasman birincisi Nazlım 2 isimli tekne olurken, Vals ikinci, Dragonfly ise üçüncü sırayı elde etti. Bu yıl 12\'si yabancı 105 teknenin katıldığı yarışlar, Bodrum-Kissebükü, Kissebükü-Bodrum, Bodrum-Yalıkavak, Yalıkavak-Gümüşlük ve Gümüşlük-Yalıkavak etapları olmak üzere 5 etapta gerçekleştirildi. Gulet kategorisinde Dragonfly, mozaik kategorisinde Nazlım 2, trandil kategorisinde Kalita, cruiser kategorisinde Wahring Darling birinci olurken, genel klasmanda zafer Nazlım 2 teknesinin oldu.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Palmarina\'da gerçekleşen ödül töreninde yarışların centilmence geçtiğini ifade ederek, \"Arkadaşlarımız hırsları mantıklarının önüne geçmeden sevgi ile yarıştılar. Seneye 30\'uncu yılda büyük hedeflerimiz var. İzin alabilirsek Bodrum\'dan 10 güzel kuğumuzu İstanbul Boğazı\'nda yarıştıracağız. Aynı tarihte yine Bodrum\'da bu yelken yarışları devam edecek. Seneye iki mücadelemiz var, biri Bodrum\'da diğeri İstanbul\'da\" dedi. Ödül töreninin ardından yarışlara katılan yelkenciler MFÖ konseri ile yarış stresini atıp gönüllerince eğlendi.