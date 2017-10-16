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(Görüntülü Haber) BM’nin 24 yardım TIR’ı İdlib'e gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kentine yardımlarını sürdürürken, hazırlanan 24 yardım TIR’ı, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaptı

16 Ekim 2017 16:57

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kentine yardımlarını sürdürürken, hazırlanan 24 yardım TIR’ı, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaptı. BM\'nin yardım TIR\'ları, İdlib\'e gitti. Reyhanlı\'da bulunan BM depolarındaki insani yardım malzemelerinin yüklendiği 24 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım malzemesi yüklü TIR’lar, İdlib\'e geçti. TIR’lardaki yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacağı belirtildi.

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