(Görüntülü Haber) BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 22 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kuzey Kore\'nin son balistik füze denemeleri üzerine daha kapsamlı ve sert yaptırımlar içeren tasarıyı 15-0 oyla kabul etti. BM Güvenlik Konseyi, ABD\'nin taslak olarak hazırladığı ve Kuzey Kore\'ye enerji kaynağı sağlanmasını daha da aza indirmeyi öngören ve Kuzey Korelilerin denizaşırı ülkelerde çalışmalarına kısıtlama getiren tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Kudüs\'ün İsrail’in başkenti olduğu, buna olumsuz oy veren ülkelerin de kara listeye alınacağı yönündeki açıklamaları ile tepki çeken ABD\'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, yeni yaptırımların Eylül ayında kabul edilen yaptırımlardan daha sert ve kapsamlı olduğunu söyledi. Haley, BM\'nin Kuzey Kore yönetimine birçok kez seçenek sunduğunu ancak Kuzey Kore\'nin füze testinden vazgeçmeyerek \'izolasyon yolunu seçtiğini\' söyledi. Güvenlik Konseyi\'nin fire vermeden tasarıyı oylamasından övgüyle söz eden Haley, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un\'a atıfta bulunarak, \"Kim rejiminin saldırgan eylem seçimini uluslararası yaptırımlarla eşleştirmeye devam edeceğiz\" dedi. Haley, Kuzey Kore\'nin \"çağdaş dünyada kötülüğün en trajik örneği\" olduğunu savundu. Haley, 2397 numaralı kararla benzin, dizel ve diğer rafine edilmiş petrol ürünlerinin Kuzey Kore\'ye ihracatının yüzde 89 azalttığını ve bunu daha da kısıtlayacak yeni yaptırımların oybirliği ile kabul edilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.