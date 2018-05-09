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Dünya

(Görüntülü Haber) BM: ABD'nin kararı endişe verici

Haber: Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşmasından (JCPOA) geri çekileceğini ve AB

09 Mayıs 2018 12:02

Haber: Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres\'in, ABD Başkanı Donald Trump\'ın İran ile yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşmasından (JCPOA) geri çekileceğini ve ABD\'nin yaptırımlarını yeniden başlatmaya başlayacağını duyurmasından derin endişe duyduğunu söyledi.

Guterres\'in, JCPOA anlaşmasının nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik diplomaside büyük bir başarı olduğunu, hem bölgesel hem de uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunduğunu yinelediğini aktaran Dujarric, \"Sağladığı  başarıları korumak için anlaşma önyargılı olmaksızın ele alınmalıdır. Genel Sekreter, diğer JCPOA katılımcılarına tüm üye devletlere bu anlaşmayı desteklemek için taahhütlerini yerine getirmeye çağırmaktadır\" dedi. 

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