(Görüntülü Haber) Blue Man Group İstanbul sokaklarında

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü performans grubu \"Blue Man Group\", 13-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceği gösteriler öncesi İstanbul’u gezdi.



İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group’un üyeleri, suratları maviye boyanmış şekilde dün Eminönü ve Karaköy’ü gezdi. Mısır Çarşısı ve Karaköy’deki esnafla bir araya gelen grup üyeleri renkli görüntüler oluştururken, turistler ve çevredekiler de hatıra fotoğrafı çektirdi.





1991\'DEN BU YANA 35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ



Blue Man Group, 1991\'den bu yana 20\'den fazla ülkede, senede 3 bin 600 kez sahnelendi ve 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen Blue Man Group, New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin\'de büyük ilgi gören şovlarının yanı sıra dünya turneleriyle de grubun başarısını ve renklerini yansıtmaya devam etti. Grammy adaylığı bulunan grup, dünya çapında bir fenomene dönüşen gösterilerinin yanı sıra birçok farklı alanda başarısını kanıtladı. Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu “Three” olmak üzere kendi adlarıyla yayınladıkları albümlerle de büyük beğeni topladı.





Zorlu PSM organizasyonuyla İstanbul’a gelen Blue Man Group, 13-25 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM Ana Tiyatro’da izleyicilerle buluşacak.