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(Görüntülü Haber) 'Black friday'e tepki için 10 kişiye gelinlik hediye edecek

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da gelinlik satışı yapan Serkan Türk (36), kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan ‘Şükran Günü’ sonrası cuma günü yapılan 'black friday'e tepki gösterdi

29 Kasım 2017 19:56

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da gelinlik satışı yapan Serkan Türk (36), kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan ‘Şükran Günü’ sonrası cuma günü yapılan \'black friday\'e tepki gösterdi. Türk, başlattığı \'hayırlı cuma\' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi 10 kişiye, 1 Aralık Cuma günü gelinlik hediye edeceğini söyledi. Karaağaç Mahallesi 750\'nci Sokak\'ta yaklaşık 4 yıldır gelinlik satışı yapan Serkan Türk, dünyada \'black friday\' (kara cuma) olarak tabir edilen \'alışveriş ve indirim çılgınlığı\'na tepki gösterdi. Cuma gününün, Müslümanların en kutsal günü olduğunu söyleyen Türk, \'kara\' diye adlandırılmasını kınadığını belirtti. \'Black friday\'e karşı \'hayırlı cuma\' kampanyası başlattığını dile getiren Türk, 1 Aralık Cuma günü evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi 10 kişiye gelinlik hediye edeceğini söyledi. Hristiyan dünyasına tepki göstermek adına bu yardım kampanyasını düzenlediğini anlatan Türk \"Yeni evlenecek, ihtiyaçlı 10 kişiye gelinlik hediye edeceğiz. Erzincan’daki diğer işletme ve firmaların da bu tür kampanyalara destek vermesini istiyoruz. Cumanın karası olmaz, cumamızı kimse karalayamaz. Biz de buna ‘hayırlı cumalar’ diyerek, tepkimizi gösteriyoruz\" diye konuştu.

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