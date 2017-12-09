T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bitlis’te tatil köyü gibi engelsiz yaşam merkezi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS'in Ahlat ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 60 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

09 Aralık 2017 14:52

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 60 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Merkez, sahip olduğu imkanlarla bir tatil köyünü aratmıyor. Bitlis\'in Van Gölü sahilinde bulunan Ahlat ilçesine, engellilere daha rahat bir yaşam sunmak ve sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Yaklaşık 1.5 ay önce hizmete açılan ve şimdilik 26 engellinin kaldığı yaşam merkezinde sosyal alanlar, spor salonları, hobi bahçeleri, konferans salonları ve özel araçlar bulunuyor. Van Gölü manzaralı tek katlı evleriyle tatil köyünü aratmayan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret eden Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, en kısa zamanda 60 yatak kapasiteli merkezin tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, hükümetin engelliler konusunda reform gerçekleştirdiğini, önümüzdeki günlerde de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nün yaptığı çalışmalarla Türkiye\'nin çeşitli illerinde bulunan durumu uygun engellilerin bu merkeze alınacağını belirterek şöyle dedi: \"Engellilerimiz, müstakil dairelerde kalıyor, hizmet edecek personeller de hazır. 60 yatak kapasitemize ulaşmayla alakalı yazışmalar yapılıp, gerekli inceleme ve araştırmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Önümüzdeki süreçte buraya nakilleri de gerçekleşecek. Binamız tüm müştemilatıyla engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacağı bir kampüs alanına sahip. Biz onları engelli olarak görmüyoruz, onlara engel koyan bizleriz. Kaldırımlarımızı onlara göre dizayn edersek, girecekleri mekanları onlara uygun hale getirirsek, araçlarımızı onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaparsak ortada engel kalmıyor. Bizim engelsiz yaşam merkezimizin tüm alt yapısı da onlara göre dizayn edildiği için artık engel kalmadı.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABİTLİS AhlatAileSosyal Politikalar MüdürlüğüEngelsiz YaşamRehabilitasyon MerkeziMerkezBitlis Van GölüAhlatYaklaşıkVan GölüBitlis ValisiUstaoğluVali UstaoğluTürkiyeSosyal Politikalar BakanlığıBinamız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24