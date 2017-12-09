(Görüntülü Haber) Bitlis’te tatil köyü gibi engelsiz yaşam merkezi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 60 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Merkez, sahip olduğu imkanlarla bir tatil köyünü aratmıyor. Bitlis\'in Van Gölü sahilinde bulunan Ahlat ilçesine, engellilere daha rahat bir yaşam sunmak ve sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Yaklaşık 1.5 ay önce hizmete açılan ve şimdilik 26 engellinin kaldığı yaşam merkezinde sosyal alanlar, spor salonları, hobi bahçeleri, konferans salonları ve özel araçlar bulunuyor. Van Gölü manzaralı tek katlı evleriyle tatil köyünü aratmayan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret eden Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, en kısa zamanda 60 yatak kapasiteli merkezin tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, hükümetin engelliler konusunda reform gerçekleştirdiğini, önümüzdeki günlerde de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nün yaptığı çalışmalarla Türkiye\'nin çeşitli illerinde bulunan durumu uygun engellilerin bu merkeze alınacağını belirterek şöyle dedi: \"Engellilerimiz, müstakil dairelerde kalıyor, hizmet edecek personeller de hazır. 60 yatak kapasitemize ulaşmayla alakalı yazışmalar yapılıp, gerekli inceleme ve araştırmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Önümüzdeki süreçte buraya nakilleri de gerçekleşecek. Binamız tüm müştemilatıyla engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacağı bir kampüs alanına sahip. Biz onları engelli olarak görmüyoruz, onlara engel koyan bizleriz. Kaldırımlarımızı onlara göre dizayn edersek, girecekleri mekanları onlara uygun hale getirirsek, araçlarımızı onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaparsak ortada engel kalmıyor. Bizim engelsiz yaşam merkezimizin tüm alt yapısı da onlara göre dizayn edildiği için artık engel kalmadı.\"