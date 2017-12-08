(Görüntülü Haber) Bitlis'te restorasyonu tamamlanan Ulu Camii, ibadete açıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te restorasyon çalışması tamamlanan ve yaklaşık bin yıllık olduğu belirtilen Ulu Camii, ibadete açıldı.



Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nce 2013 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi Ulu Camii\'ndeki çalışmalar, tamamlandı. Cami ibadete açılırken, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu da sona eren restorasyon çalışması hakkında bilgi verdi. Kapısından değil, neredeyse bacasından girilir durumda olduğunu belirttiği caminin restore edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, şunları söyledi:



\"Geldiğim ilk gün cuma namazı için Ulu Camii\'ne geldiğimde çok üzülmüştüm. Camiye maalesef pencereden girilir durumdaydı. Ecdadımızın bize emanet olarak bıraktığı, tarihi camimizin girişinde yıllardır yaşanan problem ve başta abdesthane olmak üzere tuvaletlerinin olmaması beni ziyadesiyle üzmüştü. O gün burada, sizlerle paylaştığım bir husus vardı. Buranın yüklenici firması, Vakıflar Bölge Müdürümüz ve müftümüzle beraber bu işin neden bu kadar uzadığını konuştuk. 2013 yılında sözleşmesi yapılıyor, 2017’nin Haziran ayında hala kapısından değil; adeta bacasından girilir bir durum söz konusuydu. O gün arkadaşlarla burada yaptığımız görüşmelerle bize taahhüt edilen ve söz verilen süre 15 Kasım’dı. 15 gün gecikmeyle camimize, ecdadımıza ve bizim inancımıza yakışır bir vaziyette restorasyonu yapılarak, ibadete açıldı. Tuvaletleriyle abdesthanesiyle ve çocuk emzirme odasıyla güzel bir şekilde restorasyonu tamamlayarak, hizmete açmış olduk. \"