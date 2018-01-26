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(Görüntülü Haber) Bitlis'te atları karlı zeminde yarışlara hazırlıyorlar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te faaliyetini sürdüren Beş Minare Rahvan Atlı Spor Kulübü'nün üyeleri, atlarını yarışlara karlı zeminlerde koşturarak hazırlıyor

26 Ocak 2018 16:17

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te faaliyetini sürdüren Beş Minare Rahvan Atlı Spor Kulübü\'nün üyeleri, atlarını yarışlara karlı zeminlerde koşturarak hazırlıyor. Kulüp Başkanı Erdi Kaçmaz, mayıs ayı içerisinde Mardin\'de yapılacak olan yarışlara katılacaklarını, bunun için hazırlık yaptıklarını, atların karlı zeminde daha çok güç topladığını söyledi.

Geçen yıllara oranla yoğun yağışın görülmediği Bitlis ve çevresinde, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetre ölçüldü. Mardin\'de mayıs ayında yapılacak yarışlara hazırlanan Beş Minare Rahvan Atlı Spor Kulübü\'nün üyeleri de bunu değerlendirerek, atlarını karlı zeminde koşturup, güç ve kondisyon kazandırıyor. Bitlis\'in Hersan Mahallesi\'nde bulunan Panos mevkiinde atlarını koşturan dernek üyeleri daha önceki yarışlarda birçok kez dereceye girdiklerini belirtti.

Kulüp Başkanı Erdi Kaçmaz ise 21 üyeleri bulunduğunu, ata sporu olan biniciliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kaçmaz, şöyle konuştu:

\"Bitlis\'te bu spora gönül verenler de bizlere destek veriyor. Bugüne kadar Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından rahvan binicilik organizasyonu adı altında çeşitli bölgelerde düzenlenen yarışmalara katıldık. Ardahan, Erzurum, Kars, Nizip gibi yerlerde yarışmalar düzenleniyor. Ferdi olarak katıldığımız bu yarışmalarda dereceler elde ettik. Şimdi de kulübümüz adına katılmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Atlara da bu hava şartlarında idman yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl Bitlis\'te karın az yağması da bizlere büyük avantaj sağladı. Her yıl bu dönemlerde yerde metrelerce kar olurdu ve atlarımız 5-6 ay içeride kalıyordu. Bu yıl kar az olunca bunu değerlendirmek istedik. Bu zemin özellikle taylara çok iyi geliyor. Zeminin ağır olması nedeniyle taylarımız güç kazanıyor.\"

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