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(Görüntülü Haber) Bitlis’te 2 bin öğrenci sinemayla tanışacak

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belediyeler Birliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesinde 2 bin öğrenci sinema ile tanışacak

30 Ekim 2017 17:02

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belediyeler Birliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesinde 2 bin öğrenci sinema ile tanışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘1 Milyon Çocuk Sinemayla Buluşuyor’ projesi kapsamında Bitlis’te 2 bin öğrenciye sinema gösterimi yapılacak. Programın açılışına katılan Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, haftanın her günü 2 seans yapılarak, 2 bin hedefine ulaşacaklarını söyledi. Bitlis Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk seansta yaklaşık 300 öğrenciye sinema izlettirildi. Öğrencilerin keyifle izlediği sinema filmi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, şöyle dedi: \"Bugün Bitlis merkezde bulunan ortaokul öğrencilerine sinema günleri etkinliğimizi başlattık. Bitlis merkez ve çevre köylerdeki öğrencilerimizi sinemayla buluşturacağız. Kültür merkezimizde günde 2 seans olmak üzere çocuklarımızı sinemayla buluşturarak, büyük eksiklik duyduğumuz kültür sanat alanında kendilerini geliştirmesi amacıyla bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu proje genişletilerek daha da büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.\"

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