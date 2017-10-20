(Görüntülü Haber) Bitlis'te 112 Acil personeli için trafik kazası tatbikatı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi\'ne yeni atanan personelin eğitimi için trafik kazasına müdahale tatbikatı yapıldı. Bitlis 112 Acil Servis\'e atamaları yeni yapılan personelin bilgi, beceri ve tutum konusunda gelişimlerini sağlamak için travma ileri yaşam desteği eğitimi veriliyor. Eğitimler kapsamında, Bitlis merkez 1 no\'lu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi önünde tatbikat yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan iki araç içerisinde bulunan yaralılara, acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar durum tespitinden sonra sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı ve en yakın hastanelere nakledildi. Paramedik Uzman Tahsin Duran, \"Bir trafik kazası senaryosu düzenledik. Arkadaşlarımızın bir trafik kazası esnasında nasıl davranacaklarını, nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri konusunda bilgi kazanmalarını hedefledik. Arkadaşlarımız da gayet güzel bir şekilde hastalarımıza müdahale etti\" dedi. Eğitimlerin 4 gün süreceğini belirten Duran, \"Genellikle travma durumu söz konusu olan hastalarda nasıl yaklaşım sağlanacak, onun eğitimini veriyoruz. Personelimiz bu konuda bilgi ve tecrübe kazanıyor. Şu an Bitlis\'te 18 personelimiz var. Bu eğitimlerimiz devam edecek\" diye konuştu.