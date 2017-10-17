(Görüntülü Haber) Bitlis karakovan balı, dünya 3'üncüsü seçildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te üretilen karakovan balı, İstanbul\'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi\'nde dünya 3\'üncüsü seçildi. İstanbul\'da 29- Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 600 bilimadamının katıldığı, 30 jüri üyesinin görev aldığı 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi\'nde Bitlis adına yarışmaya giren firmanın ürettiği bal, dünya 3\'üncüsü seçildi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Ersan, 110 ülkenin katıldığı yarışmada Bitlis\'in karakovan balının bronz madalya ile ödüllendirildiğini söyledi. Ersan, şunları kaydetti: \"Florası zengin olan Bitlis\'te, balımızın kalitesi de yüksektir. Yarışmada bazı parametreler çok önemliydi. Baldaki prolin, nem oranı, polen sayımının çok önemi vardı. Bitlis\'te endemik bitki türü oldukça fazla. Bala kaliteyi katan tat, koku, aroma Bitlis balını diğer ballardan ayırıyor. Bitlis ve ülkemize böylesi bir dereceyi kazandırdığımız için çok mutluyuz.\" Ersan, bölgede yaşanan terör olaylarının bal üretimine olumsuz etki yaptığını ve arıcılık yapanların yaylalara çıkışlarında ciddi güvenlik sorunu yaşandığını dile getirdi. \'GURUR VERİCİ\' Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise Ferhat Ersan\'ı makamında kabul ederek, yarım altın hediye etti. Vali Ustaoğlu, Bitlis\'in karakovan balının dünya üçüncüsü seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Ustaoğlu, \"İlimiz arıcılıkla ülkemizin bal üretiminde en önemli illerin başında gelmektedir. Zaman zaman balın tanıtımda balımızı övüyoruz, en iyi bal bizim diyoruz. Ama bunların hepsi bir yana; işte, dünya arıcılık kongresi ve bal yarışmasına ilimizi temsilen katılan Ferhat Ersan kardeşimizin balı, bu yarışmada dünyanın en iyi 3. balı kabul edildi. Ne derece gurur duysak azdır. İlimiz ve ülkemiz açısından bu gurur verici sonuç, bizi ziyadesiyle de memnun etti\" dedi.