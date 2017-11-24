(Görüntülü Haber) Bitki ve Peyzaj üreticileri iddialı: Avrupa’nın pazar payını Türkiye’ye çekeceğiz

İSTANBUL, (DHA) – AVRASYA\'NIN en etkin ve verimli bitki-peyzaj fuarı İstanbul Süs Bitkileri Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı’na katılan Türk firmaları Hollanda’nın sektördeki liderliğini sarsıyor. Bu yıl Süsbir (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği), OAIB (Orta Anadolu İhracatçılar Birliği), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası ve yerel üretici birliklerin desteğiyle düzenlenen 9\'uncu Flower Show İstanbul’u ilk günden yüz binlerce kişi ziyaret etti. AVRUPA\'NIN SEKTÖRDEKİ HAKİMİYETİNİ KIRILACAK TÜYAP’taki fuara katılan yerli üreticiler üretim teknikleri ve tesislerini geliştirdiklerini ve çeşitlilik ile kalitede de artık iddialı olduklarını gösterdi. Yerli üreticiler adına konuşan Beytullah Mican, Avrupa’nın sektörde Türkiye’deki hakimiyetlerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özellikle ithal edilen bitki kalitesinde milli ve yerli üretim yaptıklarını anlatan Mican, “Biz Serapark olarak Avrupa’nın büyük bir pazar payı olan Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde söz sahibi olmayı hedefledik. Artık özellikle dış mekan bitki türlerinde Hollanda’nın üretimlerinden daha kaliteli formda üretimler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de dış mekan çalı grubunda 5’li fide üretimi yapan ilk ve tek firmayız. Bunun yeterli olmadığını düşünerek 6’lı hatta 7’li fide üretimine geçmek için hazırlık yapıyoruz “ dedi. BİZİM ÜRÜNLERİMİZ DAHA KALİTELİ HALE GELDİ Yerli üreticilerin Avrupa standartları üzerinde bir üretim gerçekleştirdiklerini, bu sayede önümüzdeki günlerde Türkiye’nin Avrupa’daki ithalat payını tamamen milli ve yerli üretimden karşılayacağını dikkat çeken Mican, “Talepler ne kadar kaliteli olursa, firmalar da arzları o kadar kaliteli yapmak zorunda. Pazarımızın bizden kaliteli ve formlu üretim talep etmelerini istiyoruz” diye konuştu. Bu yıl 3 yüzden fazla firmanın yer aldığı fuar, 25 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.