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(Görüntülü Haber) Bitcoin almaya gelen 2 kişinin 182 bin dolarını gasp ettiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL'dan Antalya'ya 'bitcoin' (sanal para) almak için gelen 2 kişinin, 182 bin dolarını silahla gasp ettiği ileri sürülen 4 şüpheliden 2'si içkili eğlence merkezinde gözaltına alındı

01 Şubat 2018 14:49

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL\'dan Antalya\'ya \'bitcoin\' (sanal para) almak için gelen 2 kişinin, 182 bin dolarını silahla gasp ettiği ileri sürülen 4 şüpheliden 2\'si içkili eğlence merkezinde gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin yurt dışına kaçtığı, diğerinin savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Olay, 8 Aralık\'ta saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak\'ta meydana geldi. Ukrayna\'da yaşayan Mustafa Kerimov, Antalya\'da anlaştığı kişilerden bitcoin almaları için İstanbul\'da yaşayan kuzenleri Yaşar Dağgüvan ile Asker Kazımoğlu\'nu Antalya\'ya gönderdi. A.A., K.K., S.H. ve T.Ç., 182 bin dolara anlaştıkları bitcoin alışverişini gerçekleştirmek için Antalya Havalimanı\'na gelen 2 kuzeni kiraladıkları araçla alıp, kiraladıkları lüks villaya götürerek pazarlığa başladı. Alışveriş sırasında şüphelilerden Özbek A.A. tabancayla tehdit ederek, kuzenlerin yanındaki para dolu poşeti gasp etti. Şüpheliler daha sonra araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Olayın ardından kuzenler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, eşkâl bilgileri doğrultusunda çalışma başlattı. Polis çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerden T.Ç. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek teslim oldu. Diğer şüpheli A.A\'nın ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kumarhane işlettiği öğrenilen K.K. ve S.H\'yi bir içkili eğlence merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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