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(Görüntülü Haber) Bismil'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesine bağlı Sinanlı köyündeki çiftçiler, bu yıl yeterli yağış olmadığından dolayı yağmur duası yaparak, mevlit okuttu

06 Nisan 2018 19:03

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesine bağlı Sinanlı köyündeki çiftçiler, bu yıl yeterli yağış olmadığından dolayı yağmur duası yaparak, mevlit okuttu. Diyarbakır\'ın Bismil ilçesine bağlı Sinanlı Köyü sakinleri, kuraklık endişesiyle yağmur duasına çıktı. Bölgede bu yıl kuraklığın etkili olması nedeniyle yeterli yağış alamayan 180 hane ve 2 bin nüfuslu Sinanlı köylüleri, Cuma namazının ardından evlerde yapılan yemeklerini alarak, yağmur duası yapıp, mevlit okuttu. Bu yıl yeterli yağış alamadıklarından dolayı mağdur olduklarını anlatan çiftçi Yılmaz Duru, köylülerin tarlalarını kendi imkanlarıyla suladıklarını söyledi. Köyde yoğunlukla buğday ve mısır ektiklerini belirten Duru, \"Uzun zamandır yağış görümedik. Ektiklerimiz su alamadığından dolayı yeterli bir verim alamadık. Köylüler olarak bugün Cuma namazı ardından evde daha önce hazırladığımız yemeklerimizi alıp hep birlikte yağmur duasına çıktık. Duanın ardında ise mevlit okuttuk. Tek isteğimiz topraklarımızın su görmesidir\" dedi.

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