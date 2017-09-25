(Görüntülü Haber) Bisikletçiler, çamura saplanan koyunu kurtardı

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta Bisiklet Derneği\'nin üyeleri, tarihi Murat Köprüsü\'ne giderken, çamura saplanmış durumdaki koyunu kurtardı. Vatandaşların çevreye duyarlı olması, toplu ulaşıma ve harekete teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Valilik önünde toplanan 20 bisikletli, Murat Köprüsü\'ne harekete geçti. Yaklaşık 15 kilometrelik parkurda hem pedal çeviren Bisiklet Derneği üyeleri, hem de çevreye duyarlılıklarını gösterdiler. Karayolunun çevresindeki çöpleri toplayan gençler, bir koyunun Murat Nehri\'nde çamura saplandığını görünce, müdahale ettiler. Bellerine kadar çamura saplanan ve koyunu kurtarmayı başaran Bisiklet Derneği üyelerinden Muhlis Aksoy, şunları söyledi: \"Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından gezilen tarihi Murat Köprüsündeki atıkları temizlemek için yola çıktık. Doğaya ve çevreye dikkat çekmek istiyoruz. Murat Köprüsüne giderken bir koyunun hayatını kurtardık. Koyunu sahibine teslim ettik.Topladığımız çöpleri belediyenin alması için bir yere yığdık. Bisiklet Derneği olarak doğaya ve çevreye duyarlılığımı her fırsatta göstermek istiyoruz.\" Öte yandan çevreci bisikletlilerinden Turgut Özden etkinliğe 3 yaşındaki kızı Asiye ile 8 yaşındaki oğlu Baran ile birlikte kaltıldı. Turgut Özden, çocuklarına hem çevre bilinci vermeye çalıştığını, hem de bisikletle tanışmalarını sağladığını bildirdi.