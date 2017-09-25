(Görüntülü Haber) Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa girdi

KAYSERİ, (DHA)- BİSİKLET Milli Takımı, Ekim ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışları için Erciyes’i tercih etti. Yurt içinden ve yurt dışından usta bisikletçiler form tutmak için Erciyes’i tercih ediyor. Bisiklet Milli Takım’ı da Ekim ayında yapılacak olan dünyanın en büyük organizasyonlarından biri konumundaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için yüksek irtifa çalışmaları kapsamında Erciyes’te kampa girdi. Usta pedalcılar Erciyes’te sıkı bir antrenman programı dahilinde günde 3.5 ila 6 saat arasında pedal çevirerek 150 kilometreye kadar yol kat ediyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezi’nde 15 gün kamp yapacak olan Bisiklet Milli Takım sporcularına moral ziyaretinde bulunan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, milli sporcular ile yemekte bir araya geldi. Programda konuşma yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bisiklet Erciyes yaz faaliyetleri kapsamında bizim ilk göz ağrımız. Erciyes bugün bisiklet sporcuları için tabii doping etkisi oluşturan global çapta en uygun yerlerden birisi. 2 bin 200 metre yükseklikte hem yol hem de dağ bisikleti için çok uygun antrenman alanlarımız var. Sahip olduğumuz bu imkanlar ile profesyonel pazarlama ve tanıtımla Erciyes’i uluslararası çapta bir kamp merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bu yönde dağ otellerimiz de bisiklet sporcularının antrenmanları için mekanlarda tadilatlar yapıp özel alanlar hazırlıyorlar. Erciyes’te Bike-Friendly Hotel denen tarza uygun bisiklet dostu otellerimiz oluştu. Bisiklet sporuna Türkiye’de bizim kadar önem veren, yoğunlaşan, tanıtımını yapan bir yer daha yok. Buradaki makro hedefimiz de bisikletin sadece dağlarda, yollarda yapılan, yalnız profesyonel manada icra edilen bir spor olmaktan çıkarıp aynı Avrupa’da olduğu gibi şehir içi kullanımda da halkımız arasında yaygınlaşmasını sağlamak. Dağdan başlayıp şehre doğru taşma etkisiyle bisiklet sporunun şehirde de gelişmesi ve yaygınlaşması için çaba sarfediyoruz\" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, “Erciyes Yüksek İrtifa Kampı’nın milli sporcular için çok yararlı ve verimli geçeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin vizyonu ve tanıtımı açısından Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu çok önemli bir yarış. Bu turda yarışacak olan milli sporcuları Erciyes’te ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. İnşallah destek için biz de yarış günü orada olacağız. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.