T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Birlikte alkol aldığı arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ramazan E

27 Kasım 2017 21:38

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Ramazan E. (41), birlikte alkol aldığı arkadaşını Kenan M.\'yi (39), henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli, jandarmaya teslim oldu. Kenan M., arkadaşı Ramazan E. ile birlikte Yeniceköy Mahallesi\'nden Esenköy Mahallesi yoluna çıkarak alkol almaya başladı. Alkol alan iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ramazan E., kavga sırasında yanında bulunan av tüfeğiyle Kenan M.\'ye ateş etti. Bacaklarına, göğsüne ve kollarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Kenan M., olay yerine çağrılan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kenan M., Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Arkadaşını yaralayan Ramazan E. ise olaydan sonra jandarmaya teslim oldu, soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSARamazanKenanYeniceköy Mahallesi Esenköy MahallesiAlkolBacaklarınaAcilDevlet HastanesiAğırYılmaz Devlet HastanesiArkadaşını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24