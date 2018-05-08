(Görüntülü Haber) Birecik'te sağanak su baskınlarına yol açtı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde ekili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel sularında sürüklenen 13 araçta hasar meydana geldi. Birecik\'te dün gece etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Sancak ve Saha mahallelerindeki çok sayıda ev ile iş yerini su bastı. Sağanak sonucu oluşan sel sularında sürüklenen park halindeki 13 araçta hasar meydana geldi. Kaldırım taşlarının söküldüğü şiddetli yağışın ardından Birecikliler, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.