(Görüntülü Haber) Birecik'te KADEM kadınların umudu oldu

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde Kadın Destek Merkezi\'nde (KADEM) kadınlar, çeşitli branşlarda hem eğitim alıyor, hem de gelecekte iş kurmanın hayaliyle yaşıyor. Birecik Kaymakamlığınca hayata geçirilen KADEM\'de eğitim gören kadınlar, başta kuaför, halı dokuma, yöresel yemek, dikiş nakış kursu, okuma-yazmadan Kur\'an-ı Kerim kurslarına kadar birçok alanda eğitim alarak, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kurslara katılan ev hanımlarının çocukları için \'Kadın Destek Merkezleri\'nde kreş açılarak kadınların kurslara katılmaları kolaylaştırıldı. Çocuklar, bu kreşlerde eğlenirken anneleri de kurslara devam ediyor. Kurslara katılan bir kadın kursiyerin İlk defa kıymetli olduğumuzu hissettik sözleri ise bu merkezlerin önemini gösteriyor. Günün büyük bir bölümünü merkezdeki kurslara katılarak geçirdiklerini ifade eden kadın kursiyerler, Burası bizim için çok güzel oldu. Evde boş boş duruyorduk. Şuan çocuklarımızı götürdük, işleri bitirip oturuyorduk. Kreşe çocukları bırakıyoruz şimdi. Vaktimizi burada değerlendiriyoruz. Mutluyuz. Hocamızdan da çok memnunuz. diyor.Kursiyerler, tek amaçlarının bir dükkan açıp geçimlerini sağlamak olduğunu ifade ediyor. Kadın destek merkezinde, okuma-yazma bilmeyenlere yönelik gerçekleştiren kurslara katılan kadınlar ise ilerlemiş yaşlarına rağmen ilk defa bir harfi öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Birecik\'te kadınların KADEM\'e yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Kadir Perçi, şunları söyledi Bu merkezimize ilçe kadınlarımızdan müthiş bir talep var. Bölgenin insanları, \'Bizde kursa yazılmak istiyoruz; biz de istifade etmek istiyoruz\' diyorlar. Özellikle kadınlarımız evde boş kalmasın. Hem istihdama yönelik olsun; Kur\'an-ı Kerim öğrenen, okuma-yazma öğrenen kursiyerlerimiz var. Hep bir bütün halinde kadınlarımızı toplum hayatına almak istiyoruz. Kadınlarımızı kazanmamız lazım. İstihdama yönlendirmemiz lazım. Burada eğitim alan kadınlarımız hem iş öğreniyorlar hemde aile bütçelerine bir nebzede olsa katkı sağlıyorlar.Kursların süresini talebe göre uzatmaya çalışacağız.