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(Görüntülü Haber) Birecik'te düğün yemeğinden 70 kişi hastanelik oldu

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde katıldıkları düğünde yedikleri yemekten rahatsızlanan çoğu çocuk ve kadın 70 kişi, hastanede tedaviye alındı

16 Ekim 2017 01:03

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde katıldıkları düğünde yedikleri yemekten rahatsızlanan çoğu çocuk ve kadın 70 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Mezra Mahallesi\'nde meydana geldi. Düğüne skatılan davetlilere tavuk, pilav, salata ve ayran ikram edildi. Kısa süre sonra karın ağrısı, ishal, ateş ve mide buluntısı başgösteren davetlilerden 70 kişi, ilçedeki hastanelere başvurdu. Acil servislerde gıda zehirlenmesi teşhisiyle serum tedavisi uygulanan bu kişilerden 35\'i, Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan hastalar, düğünde tavuk, pilav, ayran ve salata ikram edildiğini ve düğün bittikten bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurduklarını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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