(Görüntülü Haber) Bir zamanların ünlü cezaevinde şimdi dev bloklar yükseliyor (Havadan Görüntüler)

Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Bayrampaşa\'da, bir zamanların ünlü cezaevinin bulunduğu alanda, 2 bin 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi, tüm hızıyla yükseliyor. Havadan da görüntülenen konutlara yerleşmeyi Bayrampaşalıların bir bölümü desteklerken, bir bölümü de kentsel dönüşüm projesine karşı çıkmak için imza topladı.





Bayrampaşa Cezaevi şimdilerde kentsel dönüşüm projesi ile blokların yükselişine sahne oluyor. Devlet hastanesi, cami, okul, kültür merkezi, zemin altı otopark ve metro istasyonu yapımını kapsayan projede, 2 bin 300 konutun inşası, havadan da görüntülendi.





BAYRAMPAŞALILAR: YERİNDE DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ





Bayrampaşa\'nın İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden İbrahim Karaman, \"Biz binin üzerine imza topladık, evlerimizi vermiyoruz. Yeni yaptıkları konutlara bakın, insan yaşayamaz. Biz kentsel dönüşümü yerinde istiyoruz. Gökyüzüne doğru yapılan bina istemiyoruz. Hayatımızı karartacaklar orada. Rantsal dönüşüme karşıyız.\" dedi.





\"GÜNEŞİ HİÇ GÖREMEYECEĞİZ,KİMSENİN FİKRİNİ ALMADAN DİKTİLER BLOKLARI\"





Bir başka mahalleli Ahmet Sezer ise \"İç içe yapılmış 12-13 katlı binalar yaptılar oraya. Bizi buraya gitmeye zorluyorlar. 10 liralık yere 1-2 lira değer biçiyorlar. Ondan sonra oraya koyun doldurur gibi milleti dolduracaklar. Hiç güneş görmeyeceğiz. Hava alma yeri, dolaşma yeri yok. İç içe yapılmış. Blok dediğin alanın geniş bahçesi olur. Çocukların oynama, dolaşma yeri olur. Kimsenin fikrini almadan, oraya binaları diktiler.\" diye konuştu.





\"ANLAŞMA YOK, DAYATMA VAR\"





İsmetpaşa Mahallesi\'nin bir sakini, \"Ben yaptıkları yere taşınmak istemiyorum. Bayrampaşa otel bölgesi seçilmiş diye duydum. Hazır otel bölgesi seçilmişken, orayı otel yapsınlar. Kümes gibi, insanlarla dalga geçmesinler.\" dedi.





Bir başka mahalleli ise, şöyle konuştu: \"Cezaevi algısının yıkmak için güzel bir proje yapılacağı söylendi. Ama bu proje ile cezaevinin anlamına uygun bir yer yapıldı. İnsanları binalara değil, cezaevine götürüyorlar. Burada hanımlar sokağa çıkar, süpürgeyle sokağı süpürür, birbiriyle sohbet eder. Ama oraya gittiğimiz zaman, orada insanlar birbirini tanımayacak. Biz burada birbirimizle yaşamaya alışmışız. Biz yeniliğe karşı değiliz. Güvenlikli, site şeklinde, sosyal alanları olsaydı, kimse itiraz etmezdi. Şu anda yeşil alan hiç kalmadı.\"





KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYENLER DE VAR





Kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyen bir mahalleli ise \"Gördüğünüz gibi, eski cezaevi alanından kurtuluyoruz. Bu alana gayet yaşanabilir, otoparkı, yeşil alanı olan, çocuklarımızın rahatça yaşayabileceği bir proje. Projenin bir an önce bitmesini bekliyoruz. 2019 başı gibi teslim edeceği söyleniyor.\" dedi.





BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ: KONUT SATIŞI OLMAYACAK





Bayrampaşa Belediyesi\'nin sitesinde, \"Eski cezaevine yapacağımız 2 bin 200 konutun hiçbir şekilde ticari satışı olmayacak. Alana yapacağımız konutlar Bayrampaşa’da deprem riski taşıyan adaların yıkımı sonucu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kullanılacaktır.\" ifadeleri yer aldı. Projenin ayrıntıları, şöyle anlatıldı:





Eski cezaevi alanına yapılacak olan hastanemiz 350 yataklı olup tüm Bayrampaşalı vatandaşımıza tam donanımlı sağlık hizmeti sağlayacak. 8 adet ameliyathanesi, 52 yataklı yoğun bakım bölümü, yeni doğan ünitesi ve acil servisi ile hastane vatandaşlarımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak.10 bin metrekareli̇k alanda cami̇ ve meydan düzenlemesi̇ yapılacak. 3 bin ki̇şi̇ kapasi̇teli̇ cami̇de abdesthane, kuran kursu odaları ve konferans salonları bulunacak. Cami yanında yer alacak meydan ise; di̇nlenme çardakları, yürüyüş yolları, süs havuzları ve çay bahçeleri ile vatandaşımızın keyif alacağı bir yaşam alanı bulunacaktır. Kentsel dönüşüm ile yenilenecek cezaevi alanına öğrencilerimizin eğitim ihtiyacını karşılayacak çok fonksiyonlu bir okul yapacağız. Böylece bölgenin eğitim ihtiyacı karşılanmış olacak. Yeni kültür ve sanat merkezimizle, Bayrampaşa’yı kültür ve sanatın önemli ilçelerinden biri haline getireceğiz. Tiyatro salonları, toplantı odaları, kulisler, fuaye alanı ve sergi salonlarıyla merkez; çevre illeri de kültür ve sanatla buluşturacak. Tamamen dönüştüreceğimiz bu alana, nüfusun yoğunluğuna göre zeminaltı otopark yapacağız. Böylelikle içinde camisi, meydanı,okulu ve konut projesi olan alan, trafik sorunu çekmeden yaşanabilir bir yer haline gelecek. Kentsel dönüşümle nüfusu artacak olan eski cezaevi alanına metro istasyonu yaparak vatandaşımızın kolay ulaşımını sağlayacağız. İlçemizi ortadan ikiye bölen çevre yolumuzun Altıntepsi ve İsmetpaşa mahalleleri arasından geçerken oluşturduğu kot farkını değerlendirmek amacıyla otoban üstünün kapatarak alanda onbin metrekarelik bir alan elde ediyoruz. Bu bölgeye meydan, yeşil alan,park ve sosyal tesisler yaparak halkımızın hizmetine sunacağız.