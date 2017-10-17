(Görüntülü Haber) 'Bir Nefes Yeter' filminin Bursa galasına büyük ilgi

Recai GÜLER/BURSA, (DHA)- YÖNETMENLİĞİNİ Yasemin Erkul Türkmenli\'nin yaptığı, başrollerini Seçkin Özdemir ve Tuvana Türkay\'ın paylaştığı, \'Bir Nefes Yeter\' filminin Bursa galası dün gece yapıldı. Romantik dram türündeki film, sinema severlerden tam not aldı. Geçen hafta vizyona giren \'Bir Nefes Yeter\' filminin Bursa galasına, yapımcı Burak Törer, yönetmen Yasemin Erkul Türkmenli, oyuncular Seçkin Özdemir, Zuhal Gencer Erkaya ve senarist Pelin Karamehmetoğlu katıldı. Bursalı sinema severler, PodyumPark Cinemaximum Salonu\'nda gerçekleştirilen romantik dram türündeki filminin galasına yoğun katılım gösterdi. SELFİE ÇEKTİLER Dün saat 19.30 seansı öncesi sinema severlerle buluşan film ekibi, hayranları olan gençlerin çığlıkları ile karşılaştı. Kariyerinde ilk sinema filminin startını veren genç ve başarılı oyuncu Seçkin Özdemir ise galanın ilgi odağı oldu. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren oyuncular, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Gala gecesinde filmin senaristi Pelin Karamehmetoğlu\'nu kardeşi Yeşim Onur yalnız bırakmadı. Galaya eşi Gökhan Onur ile birlikte katılan Yeşim Onur, gösterim öncesi kardeşi Pelin Karamehmetoğlu ile sohbet edip özlem giderdi. \'BİR AŞK HİKAYESİ\' Gala gösterimi öncesi gazetecilerin karşısına geçen yönetmen ve oyuncular film hakkında açıklamalarda bulundu. Başrol oyuncusu Seçkin Özdemir filmi şöyle anlattı: \"Filmimiz geçen cuma günü vizyona girdi. Güzel bir drama, hüzünlü bir film, bir aşk hikayesi. Bugün de Bursa\'da seyircilerimizle birlikte izleyeceğiz. Filmi zaten biz seyirci için yapıyoruz. Filmi Aralık ve Ocak aylarında yoğunlukla Sapanca\'da çektik. İstanbul\'da da çektiğimiz sahneler de var. Güzel bir set oldu ama bayağı soğuktu.\" Oyuncu Zuhal Gencer Erkaya ise \"Filmimiz Sapanca\'da, hastane sahneleri ise İzmit\'te çekildi. Yaklaşık 3 hafta çalıştık. Film, sevginin ne kadar önemli olduğunu, ne büyük mucizeler ortaya koyduğunu anlatıyor olması, aşkın insana nasıl çılgınlıklar yaptırabileceğini ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini vurguluyor olması benim için en önemli noktaları. Bursa\'nın harika bir izleyicisi var. Onun için doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum\" diye konuştu. Gala gecesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelin Karamehmetoğlu ise \"Söylemek istediğim tek bir şey var; Ben bu filmi rahmetli annemin anısına yazdım. Biraz yaşamı ve ölümü sorgulatan, hayatın ne kadar önemli olduğunu, nefes almanın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Tabii muhteşem oyunculuklara ve özellikle Zuhal\'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Film bizim çok içimize sindi inşallah herkes beğenir\" dedi. Yasemin Erkul Türkmenli ise \"Öncelikle Pelin\'e beni böyle bir hikayeyi buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben aslında filmdeki bir cümleye dikkat çekmek istiyorum. \'Dün yok, yarın yok, sadece yaşadığımız şu an var\'. Filmde sevginin iyileştirici gücünü çok net görüyoruz. Umarım vermek istediğimiz mesajları seyircimiz de algılayabilir. Biz yaptığımız işten çok mutluyuz. Oyunculara çok teşekkür ediyorum, senaristimize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum\" diye konuştu. Film ekibi, daha sonra salonu dolduran Bursalı sinema severlerle filmi izledi. Sinema severler filmin sonunda emeği geçenleri ayakta alkışladı.