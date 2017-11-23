(Görüntülü Haber) Bir böbreğini kızına verdi, tek böbrekle kendini öğrencilerine adadı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)Kahramanmaraş\'ta Sultan Beyazıt İlkokulu\'nda görev yapan İrfan Kazancı (61), böbrekleri iflas eden işitme engelli kızı Didem Yılmaz\'a (31)böbreğini vererek kızına ikinci kez hayat verdi. 41 yıllık öğretmen İrfan Kazancı, diğer böbreğiyle de hayatını öğrencilerine adadığını söyledi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sultan Bayazıt İlkokulu\'nda görev yapan sınıf öğretmeni İrfan Kazancı, 1994 yılında 8 aylık hamile olan anasınıfı öğretmeni eşi Nuran Kazancı\'yı kaybetti. Ailedeki kalıtsal böbrek hastalığı olan Alport Sendromu nedeniyle Nuran Kazancı\'nın iki ablası ve bir yeğeni de böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Bir başka yeğeni de diyalize girerken, aynı hastalık İrfan Kazancı\'nın kızı Didem\'de de baş gösterdi. Eşi gibi kızının da böbrek yetmezliğine kurban vermek istemeyen Kazancı, 16 Mayıs\'ta bir böbreğini kızına verdi. \'TEK BÖBREĞİMLE HAYATIMI ÖĞRENCİLERİME ADADIM\' 23 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle eşini, karnındaki bebeğiyle birlikte toprağa verdiğini belirten Kazancı, kızına böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Böbreğimi verdim ama ben gayet sağlıklıyım. Yani bir böbrekle hayatını çok sağlıklı bir şekilde sürdüren insanlar var. Eğer ben çocuğuma böbreğimi vermeseydim, ömür boyu diyalize girecekti haftada 3 defa. Diyalize girmek demek yani yaşayan bir ölü olacaktı. Onun için ben çocuğuma yeni baştan bir hayat verdim. Diğer böbreğimle de hayatımı çocuklarıma, öğrencilerime adadım. 40 yıllık bir öğretmenim ve öğretmenlik mesleğini seçtiğim için çok gururluyum.\" İşitme engelli Didem Yılmaz ise, babası İrfan kazancı sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ameliyattan sonra bir tekstil fabrikasında çalışan Dursun Yılmaz ile hayatını birleştirdiğini ifade eden Yılmaz, \"Önce iyi değildim. Babam böbrek verdi çok güzel oldu. 6 ay önce ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim. Babama çok teşekkür ederim. Şimdi evliyim ve çok mutluyum\" diye konuştu. Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KABODER) Başkanı Hüseyin Çöplü de, kızına ikinci defa hayat veren ve tek böbreğiyle okulda öğrenci yetiştirmeye devam eden İrfan Kazancı\'yı ziyaret edip 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Çöplü\'ye teşekkür eden Kazancı, herkesi organ bağışına davet etti.