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Spor

(Görüntülü Haber) BİOR'da kupa heyecanı

Nilüfer DEMİR, Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla) , DHA)Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 6

12 Mart 2018 13:43

Nilüfer DEMİR, Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla) , DHA)Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki 6. Bodrum Uluslararası Optimist Regetta (BİOR) yarışları, dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sporculara, kupaların yanı sıra çeşitli tekne ekipmanları da verildi. İçmeler mevkiinde düzenlenen 6. BİOR yarışlarına, 21 ülkeden 70 kulüp ve 400\'ü aşkın sporcu katıldı. 4 gün süren yarışlarda dereceye giren sporcular için Bodrum Trafo\'da ödül töreni düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Belediyespor Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından çeşitli kurumların destekleriyle gerçekleşen yarışlarda, dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmalara bir eli alçıda olarak katılan Ummanlı yelkenci Malik Qartobi\'ye, özel ödül verildi. Ayrıca 10 Mart\'ta yapılan Ülkeler Kupası yarışını kazanan Tayland, ikinci olan Yunanistan ve üçüncü olan Avusturya ekibine de kupaları verildi. Junior kızlar kategorisinde Heybeliada Yelken Kulübü sporcusu Asya Şakaklı, Junior erkeklerde Oğuz Önal, Senior kızlarda Türk Milli Takımı sporcusu Okyanus Arıkan birinci oldu. BİOR genel klasmanda ise Türk Milli Takımı sporcusu Can Ertürk birinci olurken, Türk Milli Takımı sporcusu Alp Namdar ikinci, Tayland Milli Takımı sporcusu Jedtavee Youngyuennarn üçüncü oldu.

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