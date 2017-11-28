(Görüntülü Haber) Bingöl'de yapımı tamamlanan Çapakçur Viyadüğü, trafiğe açıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de yapımı 7 ay süren ve 23 milyon, 450 bin liraya mal olan ve kentin iki yakasını birleştiren Çapakçur Viyadüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. 7 ay önce yapımına başlanan Çapakçur Viyadüğü tamamlandı. 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde, çift yönlü, yaya geçitli, 16 ayak üzerine kurulan, toplam 23 milyon 450 bin liraya maliyetli köprü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından hizmete trafiğe açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Partili Yılmaz, hayal edilemeyen hizmetlerin bölgede gerçekleştirildiğini belirterek, \"Çapakçur viyadüğü Bingöl\'e hayırlı olsun. Tüm Bingöllüler\'in uzun yıllardır bir özlemiydi. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olduk. Allah\'a şükürler olsun ki bugün itibariyle bittiğini gördük. Bahar ayında başlayıp, kar yağmadan bitirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Bunlarla birlikte emniyet kurallarına uyup, emniyetli bir şekilde köprümüzü kullanalım. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayal bile edilemeyen işleri, bu bölgemizde gerçekleştirmemize vesile olduğu için ve böylesi hizmetlere liderlik yaptığı için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, tüm Bingöllüler adına teşekkür ederim. Başbakanımız Binali Yıldırım\'a da 2 kez teşekkür etmek istiyorum. Hem Ulaştırma Bakanı iken bu yatırımı programa aldığı için, hem de Başbakan olduğu zaman, hemen bu projeye hız verip kısa sürede gerçekleştirdiği için çok çok teşekkür ederim. Bu köprü hem Bingölümüz\'e, hem de insanımıza hayırlı, mübarek olsun diyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mecit Can\'ın dualarıyla kurban kesildi. AK Partili Yılmaz ve protokol üyeleri, makam araçlarıyla viyadükten ilk geçişi konvoy halinde yaptı. Programın ardından viyadük, trafiğe açıldı.