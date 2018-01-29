(Görüntülü Haber) Bingöl'de voleybol maçında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edildi

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Solhan ilçesinde oynanan ve taraftarların sahaya inmesiyle olayların çıktığı voleybol maçı, hakem kararıyla tatil edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu\'nun 19\'uncu haftasında Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda oynanan Solhanspor-Tokat Belediye Plevne maçı olaylı bitti. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Tokat Belediye Plevne, ikinci setin başlamasıyla maçı yöneten hakemin verdiği bir karara tepki gösteren Solhanspor taraftarları, sahaya indi. Olayların büyümesi üzerine Tokat Belediye Plevne oyuncuları da soyunma odasına gitmesiyle, karşılaşmayı yöneten hakemler karşılaşmayı tatil etti.