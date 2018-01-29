T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bingöl'de voleybol maçında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edildi

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde oynanan ve taraftarların sahaya inmesiyle olayların çıktığı voleybol maçı, hakem kararıyla tatil edildi

29 Ocak 2018 16:55

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Solhan ilçesinde oynanan ve taraftarların sahaya inmesiyle olayların çıktığı voleybol maçı, hakem kararıyla tatil edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu\'nun 19\'uncu haftasında Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda oynanan Solhanspor-Tokat Belediye Plevne maçı olaylı bitti. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Tokat Belediye Plevne, ikinci setin başlamasıyla maçı yöneten hakemin verdiği bir karara tepki gösteren Solhanspor taraftarları, sahaya indi. Olayların büyümesi üzerine Tokat Belediye Plevne oyuncuları da soyunma odasına gitmesiyle, karşılaşmayı yöneten hakemler karşılaşmayı tatil etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL DHABİNGÖL SolhanTürkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler KategorisiGrubuSolhan Gençlik HizmetleriSporMüdürlüğüSolhansporTokat Belediye PlevneKarşılaşmanınTokat Belediye PlevneSolhanspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24