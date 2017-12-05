(Görüntülü Haber) Bingöl'de selin yıktığı köprü onarıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, 13 Nisan\'daki selde zarar gören Çapukçur Deresi üzerindeki Abdullah Benzencir Köprüsü, onarılıp trafiğe açıldı.



Çapakçur Deresi üzerindeki 71 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Abdullah Benzencir Köprüsü, onarıldıktan sonra törenle yeniden ulaşıma açıldı. Törende konuşan Vali Ali Mantı, köprünün tekrar ulaşama açılmasının vatandaşları son derece rahatlattığını söyledi. Vali Mantı, \"Öncelikle Başkanımıza yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bingöl\'de iki köprümüzün arka arkaya tekrardan ulaşıma açılması hem halkımızı hem de bizleri son derece rahatlattı. Son derece güzel bir köprü yapılmış. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bingöl halkımızın sabrına ve teveccühüne teşekkür ediyorum. Firmamız söz verdiği zamanda bitirdi köprüyü, bu anlamda firma yetkililerimize teşekkür ediyorum. Verilen işler zamanında bitirildiğinde biz bir kat daha mutlu oluyoruz. Bu köprümüzün başta Bingöl halkı olmak üzere herkese hayırlı olsun diliyorum\" dedi.



Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında bağlantı sağlayan yolun da asfaltlandığını söyledi. Başkan Barakazi, şunları kaydetti:



\"13 Nisan\'da meydana gelen sel felaketi sonucu bu köprümüz ile Çapakçur Deresi üzerinde bulunan yaya köprümüz yıkıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu ve Valimiz Ali Mantı\'nın girişimleriyle köprüleri AFAD üzerinden finansman etmek için müracaatta bulunduk. Sayın Valimiz burada talebimizi onayladıktan sonra AFAD\'a gittik ve siyasilerimizin girişimiyle AFAD parayı gönderdi. Daha sonra yaptığımız bir davetiye usulüyle burayı ihale ettik. İhaleyi de hem siyasilerimiz hem de Sayın Valimizin huzurunda gerçekleştirdik ki şaibelere sebep olmasın ama buna rağmen farklı şeyler söylendi. Ama burası gayet şeffaf bir şekilde ihale edildi. İhaleyi alan yüklenici firma belirlenen zamanda işini tamamladı. Aşağı Çarşı\'dan köprüye bağlantı sağlayan yan yolu da yükselttik. Köprümüzün resmi açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecektir. Abdullah Bazencir Köprüsü ve Çapakçur Deresi üzerinde yapılan yaya köprümüzün hayırlı olmasını diliyorum.\"



Konuşmaların ardından Vali Mantı ile Belediye Başkanı Barakazi, makam araçları ile köprüden geçti.

