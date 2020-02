(Görüntülü Haber) Bingöl'de konuşan Başbakan Yardımcısı Işık: Bölge her gün daha da iyiye gidiyor

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, terörle mücadele nedeniyle bölgenin 35 yıldır kan kaybettiğini belirterek, \"İşsizliğin azaltılması ve bölgenin potansiyelinin en üst noktaya artırılması için çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalar yoğunlaştırılacak. Bölge her gün daha da iyiye gidiyor\" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis\'ten helikopterle Bingöl\'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikrı Işık, Vali Ali Mantı\'yı makamında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık, Bingöl halkının bedel ödemeyi göze alarak teröre karşı durduğunu dile getirerek, bölgenin terör saldırıları nedeniyle 35 yıldır kan kaybettiğini söyledi. Işık, terör örgütünün devletin yatırımlarını engelleyip, insanları fakirliğe mahkûm ederek eleman devşirdiğini aktardı. Güvenlik güçlerinin terörle mücüdelede önemli başarılar elde ettiğini söylen Başbakan Yardımcısı Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Önümüzdeki süreçte Bingöl\'ün kaderini değiştirecek çok önemli projeler bir bir hayata geçecek. Bunun yolu da güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarla terörle mücadeleyi desteklemektir. Bölgede işsizliğin azaltılması, potansiyelinin en üst noktaya çıkarılması konusunda çalışmalarımız var. Bizler de bu bölgede, terörle mücadelenin güvelik boyutunu özelikle sosyal, kültürel, ekonomik, manevi, boyutlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki teröristlerle kahramanca mücadele eden askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bütün güvenlik güçlerimizi o verdiği mücadeledeki başarıyı kalıcı kılan ve bunun da yolu terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer her boyutlarla da bu mücadeleyi desteklemektir, bunun için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bölgede istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgenin potansiyelinin en üst noktaya artırılması için çalışmalarımız var. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde, çalışmalar yoğunlaştırılacak. Bölge her gün daha da iyiye gidiyor.\" Bir gazetecinin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Işık, olayın her yönüyle soruşturulduğu ifade ederek, \"Maalesef çok üzücü bir olay. 4 masum insanın hayatını kaybetmesi hepimizi kahretti. Olayın her yönüyle soruşturulduğunu biliyoruz. Soruşturma sonucunda bütün gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. İnşallah bir daha böyle saldırılar ülkemizin hiçbir köşesinde vuku bulmaz. Hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, üniversite camiasına da başsağlığı diliyorum. İnşallah bu olayların tekerrür etmemesi için soruşturmanın en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamış oluruz\" diye konuştu.