(Görüntülü Haber) Bingöl'de görme engelli kadın, 2 ayda öğrendiği bağlama ile yaşama tutundu

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Solhan ilçesinde yaşayan, yüzde 95 görme engelli 24 yaşındaki Habibe Yıldız, kardeşinin hediye ettiği ve 2 ay içerisinde çalmayı öğrendiği bağlama hayata tutundu. Bağlama ile tanışmadan önce dışarıya bile çıkmaya korktuğunu belirten Habibe Yıldız, Bağlamayı elime aldığım an kendime güvenim geldi. Artık bütün hayallerim müzik üzerine kurulu. En büyük isteğim Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile tanışmak dedi. Solhan ilçesinde yaşayan, doğuştan yüzde 95 görme engelli 24 yaşındaki Habibe Yıldız, kız kardeşinin hediye ettiği bağlama ile yaşama tutundu. Haftada bir gün Solhan\'dan kent merkezine gelip bağlama eğitimi alan Yıldız, 2 ayda bağlamayı öğrendi. Küçük yaştan beri müziğe hevesli olduğunu ve bağlama çalmayı çok istediğini anlatan Yıldız, Küçük yaştan beri müziğe hevesim var. Bağlama çalmayı çok istiyordum. Bingöl\'e geldim. Mutlu hoca ile tanıştım. Bana 2-2.5 aya yakın eğitim veriyor. Daha çok eğitim alıp kendimi geliştirmek istiyorum. Müzik benim için bir heves değildi. Müzik derler ya, insanın kalbinden gelir, benim de kalbimden geliyor. Şu an tek hayalim müzik üzerine kurulu. Önceleri korkuyordum. Başarabilir miyim diye. Tek başıma dışarı dahi çıkamazken, acaba yapabilir miyim diye düşünüyordum. Artık korkum kalmadı. Kendime güveniyorum. Ezberim kuvvetli olduğu için, hemen öğreniyorum. Şimdi her şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Belki ilerde bunu bir meslek haline getirebilirim. Çok istiyorum ve tek hayalim bu dedi. \'HAYALİM ARİF SAĞ VE ERDAL ERZİNCAN İLE TANIŞMAK\' Bağlama üstatları Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile tanışıp, beraber bağlama çalmayı istediğini belirten Yıldız, Bir çok sanatçı ile tanışmak ve görüşmek istiyorum. Ama en çok bağlama üstatları Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile tanışmak istiyorum. Bu tek hayalim. Bağlama alacak durumum yoktu. Kız kardeşim kendi birikimiyle aldığı bağlamayı bana hediye etti. Bağlamayı elime aldıktan sonra içimde bir heves oluştu ve eğitim almaya karar verdim. Şimdi daha da ileriye götürmek istiyorum diye konuştu. \'HABİBE GÖNÜL GÖZÜYLE GÖRÜYOR\' Bağlama eğitmeni Mutlu Bektaş da, Habibe Yıldız\'ın gönül gözüyle görüp hissettiğini belirterek, şöyle konuştu Müziğin iyiliğe, güzelliğe iten bir gücü vardır, buna inanıyorum. Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirleyen bir etken de müziktir. Habibe kardeşim ilk buraya geldiğinde, müziğe olan isteğini ve aşkını gördüm. Ben de kendisine yardımcı olmaya çalıştım. 2 ay gibi bir süredir, haftada bir gün ilçeden kent merkezine yakınları sayesinde gelip eğitim alıyor. Habibe\'nin kısa sürede bağlama çalması, beni çok mutlu etti. Bana en büyük hediyesi de bu oldu. Başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki daha da iyi olacak. O bizden daha iyi görüyor, gönül gözüyle görüyor ve hissediyor.