(Görüntülü Haber) Bingöl'de elektrik ve suyu olmayan köyde hayat durdu

Aziz ÖNAL-Mesut BUDURÇ/BİNGÖL,(DHA)- Bingöl\'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli Köyü Kaledibi mezrasına yakınlarında devam eden demiryolu ve baraj inşaatından dolayı elektrik ve su verilemezken, daha önce yaklaşık 60 kişinin yaşadığı mezrada şimdi sadece 10 kişinin yaşadığı belirtildi. Mezra sakinlerinden Yonca Çetin, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Murat Nehri\'nden su taşıdıklarını belirterek, \"Her gün bir kilometre uzaklıktaki nehirden su taşıyıp çamaşır ve bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Demiryolu çalışmaları yaptılar, suyumuz kesildi. Teyzelerimizle, annelerimizle, çocuklarımızla her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Mağduruz, bize bir çözüm bulsunlar. 10 haneydi daha önce, şimdi 4 hane kaldı\"dedi.