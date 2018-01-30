(Görüntülü Haber) Bingöl'de 1 kişinin öldüğü kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL\'de 27 Ocak\'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü trafik kazasının yaşandığı anı gösteren görüntüler ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan K.Ç., yoldan süraatli geçen minibüsün çarpması sonucu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bingöl-Muş karayolu üzerindeki merkez Simani Mahallesi\'nde, K.Ç. ile bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada, yoldan süratli gelen bir minibüs olduğu görülüyor. Görüntülerde, yolun yarısında farkettikleri minübüsten bir kişi kurtulmayı başarırken, K.Ç. ise süratle gelen minibüsün çarpması sonucu yola savruluyor. Asfalt yola düşen K.Ç., çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.