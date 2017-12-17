(Görüntülü Haber) Bingöl Denizi olmayan Bingöl'de köpek balığına büyük ilgi

Haber-Kamera BİNGÖL (DHA) Denizi olmayan Bingöl\'de köpek balığına büyük ilgi BİNGÖL\'de bir balıkçı tezgahında sergilenen yaklaşık 1 metrelik köpek balığı, görenleri şaşırtırken, kilosu 120 liradan satışa çıkarılmasına rağmen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Aynı şekilde kılıç balığının da aralarında bulunduğu 27 çeşit balığın satıldığı balık tezgahına Bingöllü vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. İlk kez kılıç ve camgöz denilen köpek balığını göre Bingöllü vatandaşlar, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Balıçı Ahmet Bürkek, yakın zamanda karides, kalamar dahil bir çok çeşit balığı da getirerek çeşit sayısını 50\'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. (Geniş Haberi Geçilecek)