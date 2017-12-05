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(Görüntülü Haber) Binali Yıldırım Güney Kore'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım Günye Kore Ziyareti başlangıcında Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

05 Aralık 2017 17:28

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım Günye Kore Ziyareti başlangıcında Türk Şehitliği\'ni ziyaret etti. 

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım bugün Güney Kore ziyareti gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Güney Kore\'nn Busan kentine giden Başbakan Binali Yıldırım, kentte bulunan Türk Şehitliği\'ni ziyaret etti. 

1950 yılındaki Kore Savaşı\'nda şehit düşen Türk askerleri için inşa edilen yedi kilometre uzunluğundaki Türk Şehitliği\'ni ziyaret eden Bİnali Yıldırım ve Sabiha Yıldırım, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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