(Görüntülü Haber) Bilgisayar mühendisini öldüren şüphelinin yargılanmasına başlandı

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) KARTAL\'da bir GSM şirketinde bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli\'yi (36) öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan 17 yaşındaki M.A.\'nın yargılanmasına başlandı.M.A. sorgusunda cinsel taciz nedeni ile bir anda gelişen olaylar sonucu maktulü bıçakladığını söylediği öğrenildi.





İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuklu yargılanan M.A. ve maktül Volkan Karadeli\'nin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.





Maktül Volkan Karadeli ile üç aylık abi kardeş ilişkisi bulunduğunu söyleyerek savunmasına başlayan M.A., olay günü maktulün evine gittiğini, maktulün evde kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu, bu nedenle aralarında boğuşma çıktığını, ani gelişen olaylar sonucu çantasından bıçak çıkardığını, sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Niyetinin maktulü öldürmek olmadığını söyleyen M.A.\'nın, maktulün kendisine saldırdığı için bıçakla ona vurmak zorunda kaldığı yönünde savunma yaptığı belirtildi.





Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi\'nden randevu alınarak, sanığın olay tarihinde akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.





İDDİANAMEDEN





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli\'nin, 17 yaşındaki M.A. tarafından evinde bıçaklanmak suretiyle öldürüldüğü belirtiliyor.





Olaydan sonra Adana\'ya kaçan şüphelinin yakalanarak İstanbul\'a getirildiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin cinayeti kabul ettiği, maktule ait bilgisayarı da alarak kaçtığı kaydediliyor.





İddianamede 15 - yaş gurubundaki şüpheli M.A.\'nın, \"Tasarlayarak kasten adam öldürme\" ve \"Konutta yağma\" suçlarından 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



