(Görüntülü Haber) Bilgisayar hırsızları güvenlik kamerasında

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta girdikleri binada 2 bilgisayar çalan 2 kişi, güvenlik kameralarını inceleyen polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, pazartesi günü, Sakarya Mahallesi\'ndeki bir binada meydana geldi. Binaya giren kimliği belirsiz kişiler, 2 dizüstünü çalarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda hırsızların Uğur K. ve B.T. olduğu belirlendi. Şüpheliler, polis tarafından yakalanırken, çaldıkları bilgisayarlar da ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden Uğur K. ile B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.