(Görüntülü Haber) Bilecik Belediye Başkanı Yağcı'dan İyi Parti'ye tepki

ÇAYCUMA (Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK Çaycuma Belediyesi, halkın sağlıklı yaşam için bisiklete binmeye özendirmek amacıyla 52 yıldan beri bisiklete binen İsmail Zengin\'in (76) heykelini dikti. Heykelini görünce mutlu olan İsmail Zengin, \"O yıllar bacağımdaki ağrılar nedeniyle gittiğim doktorun tavsiyesiyle bisiklete binmeye başladım. O gün bugündür bisiklete biniyorum\" dedi.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçe merkezinde doğalgaz ve alt yapı çalışmalarının ardından bozulan kaldırımları onarım çalışmaları sırasında bisiklet yolu projesi hazırlattı. 20 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 15 kilometrelik bölümü tamamlandı. Başkan Bülent Kantarcı, halkı bisiklete binmeye özendirmek için ücretsiz bisiklet de dağıttı. Belediyeden emekli olan itfaiye amiri İsmail Zengin de ilçede 52 yıldan beri bisiklete binmesiyle tanınırken, Başkan Bülent Kantarcı, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için Zengin\'in heykelini Pehlivanlar Mahallesi\'ndeki kavşağa dikti. İsmail Zengin\'in bisiklete binerken çekilen fotoğrafından esinlenerek yapılan heykel, ilçede oldukça ilgi çekti. Heykelinin önünde fotoğraf çektiren İsmail Zengin, 52 yılda 3 bisiklet değiştirdiğini, şu andaki bisikletini ise 33 yıldır kullandığını söyledi.



Çok mutlu olduğunu belirten İsmail Zengin, \"Heykelimin yapılacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu. Duyduktan sonra \'Başkan yapar mı yapmaz mı?\' diye merak ediyordum. Öldükten sonra bir hatıra olacak. Herkes bisiklet kullansın, ayakları için. Çünkü ben de o yıllar bacağımdaki ağrılar nedeniyle gittiğim doktorun tavsiyesiyle bisiklete binmeye başladım. O gün bugündür bisiklete biniyorum. Ben belediyeye işe girdiğim tarihlerde şimdiki başkanım 12 yaşındaydı, çocukluğunu biliyordum. Başkanım tuttu, heykelimi yaptı. Çok memnun oldum. Parayla ben bunu yaptıramazdım. Heykelimi görenler beni takdir ediyor, tebrik ediyor. Çok güzel bir duygu\" dedi.



\'BİSİKLETLE İLGİLİ PROJELERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ\'



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise İsmail Zengin\'i 1965 yılından beri tanıdığını ve kendisi çocukken bisiklete binmesiyle hafızasında yer ettiğini söyledi. Çaycuma\'da kentin gelişmesi adına 4 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Kantarcı, \"Bisikleti ön plana çıkardık. 1970\'li yıllarda Türkiye\'de otomobil üretilmesiyle beraber, insanlar otomobil sahibi oldular. Ve o otomobilleri çok sevdiler, hala daha öyle. Otomobillerimizi çok seviyoruz, neredeyse eve çıkaracağız. Bu bize yürümeyi ve bisiklete binme alışkanlığımızı unutturdu. Biz yeniden hem bu alışkanlığı hatırlatmak hem de kent içinde bisiklet kullanımını çoğaltmak, araç kullanımını dolayısıyla trafiğin yarattığı her türlü kirliliği azaltmak, trafiği rahatlatmak adına bisikletle ilgili projeler geliştiriyoruz\" diye konuştu.



\'ÇAYCUMA\'DA BİSİKLETLE SEMBOL OLMUŞ BİR İNSAN\'



Bir yerlerden hazır projeler almak yerine ilçeye özgü kimlik geliştirdiklerini anlatan Başkan Kantarcı, şöyle konuştu:



\"Çaycuma\'ya özgü bir kimlik oluşturuyoruz. İsmail abi de benim tanıdığım ve bildim bileli bisiklete binen, bisikleti bir yaşam biçimine dönüştürmüş bir büyüğüm. Hem bisikletle ilgili dikkat çekmek, hem de onu ölümsüzleştirmek adına böyle bir heykeli Ahmet Uzun adlı heykeltıraşa sipariş ettik. Geçtiğimiz günlerde de kaidesine yerleştirdik. Diğer heykellerimize göre bu çok daha ilgi çekti. Çünkü, bu bisikletin üstündeki kişi Çaycuma\'nın evladı, Çaycuma\'nın insanı ve Çaycuma\'da bisikletle sembol olmuş bir insan. Kendisi de çok mutlu oldu. O yüzden bisikleti biraz daha ön plana çıkarmak, biraz daha göz önüne getirmek adına çok faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum. Türkiye\'de bisikletle ilgilenenler de duymuşlar, onlardan da güzel geri dönüşler var.\"