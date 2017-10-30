(Görüntülü Haber) Bilecik Belediye Başkanı Yağcı'dan İyi Parti'ye tepki

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Belediye Başkanı Ak Parti\'li Selim Yağcı, yeni kurulan İyi Parti\'nin \'Kayı Boyu\' amblemine benzetilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Başkan Yağcı, \"Patenti Bilecik Belediyesi\'ne ait olan Kayı Boyu simgesini kullanan partiye karşı hukusal haklarımızı kullanacağız\" dedi. Bilecik Belediye Başkanı Ak Parti\'li Selim Yağcı düzenlediği basın toplantısında, İyi Parti\'nin yazılışının Kayı Boyu simgesiyle anılmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti. Osmanlı\'nın kurulduğu topraklardan miras kalan Kayı Boyu simgesinin telif haklarının Bilecik Belediyesi\'nde olduğunu anlatan Başkan Yağcı, \"Kayı\'yı amblem olarak belirtmeme gibi bir kurnazlığa giderken diğer taraftan da Kayı\'yı belirtecek işaretleri ve sözleri kullanarak patenti bizde olan ve halkımıza da mal olmuş, atalarımızdan bize emanet olan bir işareti partinin işaretiymiş gibi bir kurnazlık içerisine girme eğilimlerini de görüyoruz\" ifadelerini kullandı. Belediye başkanı olmadan önce çeşitli illerde hakimlik yapan Selim Yağcı, Kayı Boyu ambleminin patent tescilini 2014 yılında Bilecik Belediyesi\'nin aldığı, kente üç boyutlu büyük bir Kayı Boyu Anıtı yaptırdıklarını söyledi. Yağcı konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Meral Akşener liderliğinde İyi Parti kuruldu. Bu partinin iyi mi kötü mü olduğunu tabii ki zaman gösterecek. Parti akıbetine ilişkin kararı milletimiz verecek. Demokrasiye inanan kişiler olarak yeni bir partinin oluşmasından rahatsızlık duymamız mümkün değil. Fakat bu partinin kuruluşu ile birlikte kamuoyunda bazı rahatsızlıklar da oluştu. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bu rahatsızlıkları duyan kesimlerden olduğumuzu düşünüyoruz. Bilecik için; \'Kuruluş\' ve \'Kurtuluşun beşiği\' diyoruz. \'Osmanlı Devleti\'nin kurulduğu topraklar, Kayı Boyu\'nun kök saldığı topraklar\' diyoruz. Bizler de bundan ilham alarak Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Kayı Boyu amblemi noktasında son derece hassasız. Doğal olarak, Kayı Boyu\'nun temsilcisi Bilecik\'te Bilecik Belediyesi\'nin de Kayı Boyu amblemiyle ve buna benzer logolarla temsil edilmesi gerektiğine inanarak değişik çalışmaları gerçekleştirdik. Kayı Boyu ambleminin patent tescilini Bilecik Belediye Başkanlığı olarak aldık. 3 boyutlu Kayı Boyu Anıtı\'nı yaptık. Tabii ki bu çalışmaların hepsi yeni kurulan siyesi partiden önce yapılan ve tarihimize bağlılığımızı gösteren çok önemli çalışmalardan birisi. İyi Parti kurulduğunda, simgesini \'İyi\' yazarak, Kayı simgesine benzer tarzda bir simge oluşturmuş. Partinin logosu tek başına bizim Kayı Boyu Anıtı\'nı veya Kayı Boyu amblemini gösterecek nitelikte olmadığını düşünüyorum. Ama partinin yöneticileri ve diğer kesimleri bu konuda çeşitli beyanatlar veriyor. Örneğin, Başkan Meral Akşener ismi ile \'Türkiye İyi olacak. Teşekkürler Bilecik Belediyesi\' gönderisi paylaşılarak belediyemizi de gösterecek şekilde bir algı oluşturma operasyonuna girişmişler. Aslında bir taraftan Kayı\'yı amblem olarak belirtmeme gibi bir kurnazlığa giderken diğer taraftan da Kayı\'yı belirtecek işaretleri ve sözleri kullanarak patenti bizde olan ve halkımıza da mal olmuş, özellikle son yıllardaki günümüzde tarihe olan bağlılığın getirdiği güzel televizyon filmlerinden de esinlenerek, hiçbir önyargıya kapılmadan herkesin rahatlıkla kullandığı bir simgeyi, atalarımızdan bize emanet olan bir işareti partinin işaretiymiş gibi bir kurnazlık içerisine girme eğilimlerini de görüyoruz. Bunlar, her ne kadar amblemlerinde \'İyi\' yazar gibi gözükseler de aslında bu konuya ilişkin Kayı Boyu amblemini kullanma ve bunu çağrıştırma noktasında böyle bir hukuksal tecavüzü de içermektedir. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak patent tescilinin ve anıtın bize sağlamış olduğu telif haklarının bize sağlamış olduğu tüm hukuksal haklarımızı da ilgili parti hakkında kullanacağız.\"