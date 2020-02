(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan: Müttefiklerimiz samimi ise mücadelemize destek verir (2)

OKÇULUK KURSUNUN AÇILIŞINA KATILDI



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir Üniversitesi\'ndeki Burhan Erdayı Spor Salonu\'nda düzenlenen \"Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu\"nun açılış töreninde katıldı.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir\'e gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, kurs açılışında yaptığı konuşmada, dünyada unutulmaya yüz tutmuş, ihmal edilen, gerçek anlamda dünyadaki egemen spor endüstrisinin kuvvetleriyle, dinamikleriyle başa çıkamayan bütün yerel ve geleneksel sporların tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaları, dünyada yaşanan derin kültürel adaletsizliğin giderilmesi için önemli bir çaba olarak gördüklerini belirten Erdoğan, \"Kimliğimizden kopamayız. Daha 100 yıl olmadı, ülkemizi işgale yeltenenler, bölmek, parçalamak isteyenler, bunu başaramadıklarını görünce bizi kültürel olarak işgal etmeye yeltendi. Bunu, müzik, sanat, yeme-içme adetleri ve elbette sporlarıyla yaptılar\" dedi.



\'KENDİ SPORUMUZA SAHİP ÇIKMALIYIZ\'



Türk milletinin kültürüne sarılmaya ihtiyacı olduğunu aktaran Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:



\"Bağımsızlık, sadece sınırların içinde bir ülke, bayrak ve İstiklal Marşı\'na sahip olmakla bitmiyor. Bağımsızlık, kararlarınızı özgürce, bir millet olarak kendi iradenizle verebilmenize de bağlı. Bu bağımsızlığı sağlamak, kültürel bağımsızlık olmadan mümkün değil. Geleneksel sporların özellikle gençlerle buluşması için bütün Türkiye\'de çalışmalar yapıyoruz. Batı\'nın futbolunu, basketbolunu, voleybolunu biz de izliyoruz, oynuyoruz, seviyoruz. Bunlarla problemimiz yok. Şunu bilmemiz lazım, bu sporların bugün bu kadar büyük endüstrilere sahip olmasının, bu kadar büyük rakamların bu sporlarla telaffuz edilmesinin sebebi, bu sporların en eğlenceli sporlar olması değil. Atlı okçuluk, hedef okçuluğu, yaya okçuluğu, güreş sporları, kökbörü, cirit sporları, seyir zevki olan, çok daha fazla mücadele azmi gerektiren, hem fiziken hem manen çok iddialı sporlar. Biz kendi sporlarımıza sahip çıkarsak hem eğleneceğiz, hem maddi ve manevi gelişimimize büyük katkısı olacak hem de bunu yaparken kültürümüzden uzaklaşmayacağız.\"



Erdoğan, üniversitelerde okçuluk kulüplerinin ve kurslarının açılmasını desteklediklerini, bu doğrultuda son yıllarda okçuluk kulüplerinin arttığını dile getirerek, okçuluk ekipmanlarının daha kolay ulaşılabilir olması ve ucuza mal edilmesi için girişimcilerle çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Balıkesir Akıncılar Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü\'nce at üstünde ok atma gösterisinin sergilendiği programda, Bilal Erdoğan da ok attı. Erdoğan daha sonra Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen \'Gençlerle Buluşma\' programına katıldı.