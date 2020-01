(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan: Girdiğimiz sarmal bizi beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, \"Müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda bırakılıyor. Girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum\" diye konuştu. Okçular Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 39 ilçedeki 162 okulda görev yapan 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi. \'Formatör öğretmen\' olmaya hak kazanan öğretmenler sertifikalarını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde düzenlenen törenle aldı. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasif Şahin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. 2 BİN 808 ÖĞRENCİ OKÇULUK SPORUNA KAZANDIRILACAK Milli Eğitim Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada, \"Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir\" diye konuştu. Bakan Yılmaz, özetle şunları söyledi: \"Bugüne kadar taşınan değerlerimizi evlatlarımıza aktarmak, kendi öz değerlerini öğretmek istiyoruz. Bu hususta en büyük görev, eğitim sisteminin temel unsuru olan öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler her mesleğin yetiştiricileri olduğu gibi toplumsal kültür ve değerlerimizin de aktarıcılarıdır. Bu projeyle de öğretmenlerimiz ata sporlarından biri olan ve bugüne taşınan okçuluğu evlatlarımıza sevdirecek ve sahip çıkılmasını sağlayacaklardır. MEB olarak kültürümüzün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak tüm çalışmaları destekliyoruz. Okçuluk kursu, bakanlığımızın hizmet içi eğitim standart programı kapsamına alınmış, öğretmenlerimizden kurs sonunda yapılacak uygulama ve teorik sınavda başarılı olan, öğrencileri yetiştirme ve destekleme kursu yönergesi doğrultusunda, WOkçuluk Benim Sporum\' adı altında yetiştirme kursları açabileceklerdir. Okçuluk eğitimini başarıyla tamamlayıp, teorik ve uygulamalı sınavı geçerek formatör öğretmen olmaya hak kazanan 330 öğretmenimiz, ata sporumuz okçuluk dersini verecektir. Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun dışında 17 okulumuzda 12\'şer kişilik okçuluk takımı kurulmuş olup toplam 189 öğrencimiz okçuluk eğitimi almaktadır. Ülkemizin kültürel bir mirasının bir parçası olan okçuluk, bu projeyle gelecek kuşaklara daha da iyi aktarılacaktır.\" BİLAL ERDOĞAN: HAREKET OLMADAN NÖROLOJİK GELİŞİM KISITLI KALIR Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, \"Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum\" diye konuştu. Bilal Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bugün Okçular Vakfımız, Okmeydanı\'nda tıka basa dolu, gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden 7\'den 70\'e sporcuların gidip geldiği, okçuluğu öğrendiği bir merkez hâline geldi. Bugüne kadar çeşitli kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde, birçok antrenörlük eğitimini de gerçekleştirmeyi başardık. Bunun ötesinde ekipmanın pahalı olmasını aşmak için birçok paydaşla bu ekipmanları yerli, milli ve ekonomik şartlarda ürettirebilir miyiz diye çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hem olimpik başlangıç yayını hem klasik geleneksel yayımızı imal ettirmeye gayret ediyoruz. Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum. Gençlerimizin daha çok sporla zaman geçirmesi çok önemli. Bir hocamın ifadesi var: \'Aslında önemli olan spor, müzik, dil bilgisi ve bunun kullanımı.\' Ama bakıyorsunuz müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda kalıyor, geri planda bırakılıyor. Halbuki bugün bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek, hareket olmadan nörolojik gelişim kısıtlı kalıyor. Beynin hareketi, aktivasyonu kısıtlı kalıyor\" Program, Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki projenin imzalarının atması ve katılımcılara sertifika verilmesinin ardından sona erdi.