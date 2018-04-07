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(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan, Geleneksel Türk Okçuluğu elemelerinde ok attı

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU ,(DHA) KASTAMONU'DA düzenlenen 6'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışında ok atan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan "İnşallah biz Türkiye'deki bu çalışmalarımızı dünyanın çeşitli ye

07 Nisan 2018 20:44

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU ,(DHA) KASTAMONU\'DA düzenlenen 6\'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışında ok atan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan \"İnşallah biz Türkiye\'deki bu çalışmalarımızı dünyanın çeşitli yerlerine de yaymak suretiyle bu mesajı daha büyük topluluklara ulaştırmaya gayret göstereceğiz\" dedi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan 6\'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı. Uzunyazı mevkiinde düzenlenen elemelere katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, meydanda kurulan standları gezdi. Bilal Erdoğan ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedi. Geleneksel Türk Okuçuluğu Bölge Elemelerini izleyen Bilal Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte ok attı. Başlattıkları çalışmaların dünyada yankı uyandıracağını söyleyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu: \"İnşallah Türkiye\'de başlattığımız çalışmalar dünyada çok uzak olmayan bir gelecekte ciddi anlamda yankı bulacaktır ve bulmaya başlamıştır. Çünkü dünyada artık kültürlerin kültürleri domine etmesi tabiri yerindeyse adeta kabak tadı vermiş durumdadır. Her kültür, her millet kendi değerlerini yüceltme kendi değerlerini yaşatma hakkına sahiptir. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şey söz konusu değildir. Bütün kültürler değerlidir. Dünyanın bütün renkleri güzeldir ve değerlidir. İnşallah biz Türkiye\'deki bu çalışmalarımızı dünyanın çeşitli yerlerinede yaymak suretiyle bu mesajı daha büyük topluluklara ulaştırmaya gayret göstereceğiz\"

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