(Görüntülü Haber) Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

Yusuf BAŞTUĞ ADANA ,(DHA) ADANA\'da bıçakla korkuttukları kişilerden 40 lira para ve 3 cep telefonu gasp eden 3 kişi yakalandı. Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Seyhan Baraj Gölü etrafında 17 Ocak\'ta alkol alan Doğuş Aktaş (20), Erhan Günbeyi (23) ve Kadir Kayar\'ın (23) bir süre sonra içkileri tükendi. İddiaya göre alkol alacak paraları bulunmayan 3 kişi, yakınlarda park halindeki bir otomobilin yanına geldi. İçinde Zekeriya Can Ö. (20), Serkan U. (21) ve Burhan E.\'nin (23) bulunduğu otomobilin kapılarını sigara yakmak için ateş isteme bahanesiyle açtıran Doğuş Aktaş ve arkadaşları daha sonra bıçak göstererek üzerlerindeki 40 lira para, 3 cep telefonu, tespihler ve cep telefonu şarj makinesini gasp etti. \'ALKOLLÜYDÜK, HATIRLAMIYORUZ\' Gasp mağdurlarının ihbarıyla polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan 12 saat sonra kimliklerini saptadığı Doğuş Aktaş, Erhan Günbeyi ve Kadir Kayar\'ı, evlerinde yakaladı. Emniyette alkollü oldukları için ne yaptıklarını hatırlamadıklarını ileri süren zanlılar, adliyeye sevk edildi. Doğuş Aktaş ve Erhan Günbeyi tutuklanırken, Kadir Kayar ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.