(Görüntülü Haber) Bıçaklanma anı ve sonrası kamerada

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde aynı evde yaşayan iki arkadaşın çilingir sofrasında başlayan ve apartmanın iç merdivenlerine taşan tartışması sonrası çıkan bıçaklı kavga, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Arkadaşını elinde bıçakla kovalayan 56 yaşındaki C.A. (Cemal Akbulut), polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. C.A.\'nın yaraladığı arkadaşı 22 yaşındaki Burak Duysak ise hastaneye kaldırıldı. Olay, geçen cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, Tepe Mahallesi\'nde bulunan Yaylalı İş Merkezi\'nin önünde meydana geldi. Tepe Mahallesi\'nde devriye görevi yürüten trafik polisleri, bıçaklanma ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine gelen polis, karnından yaralı bir kişinin bıçaklı bir kişi tarafından yaya kovalandığını gördü. Polis, saldırganı durdurmak için silahını çekti. Uyarıları dinlemeyen kişi, elindeki bıçağı polise savurmaya başladı. Bu sırada başka bir polis, hızla gelerek uçan tekmeyle saldırganı yere serip etkisiz hale getirdi. Saldırganın kimliğinin C.A. olduğu öğrenildi. C.A.\'nın, peşinden bıçakla koşturduğu kişinin ise ev arkadaşı Burak Duysak olduğu ortaya çıktı. İki arkadaşın, aynı evde çilingir sofrası kurduğu ve bilinmeyen bir nedenle küfürleşmeye varan tartışma yaşadıkları öğrenildi. Yaralı Duysak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı, sağlık durumunu ağır olduğu belirtildi. 110 promil olduğu belirlenen C.A., sevk edildiği adlide tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Öte yandan; iki arkadaşın apartman merdivenlerine taşan kavgası ve bıçaklanma anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ayrıca C.A.\'nın Duysak\'ın peşinden koştuğu o anlar da yine çevre binaların güvenlik kameralarınca görüntülendi. Sonradan eve geldiğini belirten görgü tanığı H.A. ifadesinde, \"İki arkadaş evde şarap içiyorlardı. Kavga etmeye başladılar. Kavga büyümeden ayırdım. C.A., masadan kalkarak dışarı çıkıp gitti. Kısa bir süre sonra Burak çöp dökmeye dışarı çıktı. Bir süre sonra Burak eli ile karnını tutarak kanlar içinde kalmış halde eve gelerek C.A. beni bıçakladı, ambulans çağır\" dedi.